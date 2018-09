Szokujące wideo z lotniska w UK: Tak traktowane są bagaże pasażerów!

Fot. Facebook

Wszyscy wiemy, że pracownicy lotnisk niezbyt delikatnie obchodzą się z bagażami pasażerów. Z nagrania młodej Brytyjki wynika jednak, że jest znacznie gorzej, niż moglibyśmy przypuszczać.

Na video udostępnionym w sieci przez 28-letnią Elizabeth Evans widać, jak pracownik Manchester Airport rzuca walizkami z taką siłą, że spadają one z wózka. Pracownik kilkukrotnie nie trafia w wózek, pozwalając walizkom spaść na ziemię, ale nic sobie z tego nie robi. Co więcej, drugi pracownik, którego zadaniem jest układanie bagaży na wózku, również nie reaguje, gdy jego kolega używa do przerzucania walizek zbyt dużej siły.

Pech chciał, że wśród bagaży, które spadły na ziemię, znalazła się także różowa walizka Elizabeth Evans. Na skutek upadku walizka została wgnieciona, a jej warstwa ochronna została przerwana. W związku z tym Brytyjka nie zawahała się opublikować nagrania w sieci, ukazując internautom, co też dzieje się z ich bagażami w drodze do i z luku bagażowego. „Zapraszam Was do udostępniania tego, to z dziś z lotniska w Manchesterze!!!! Moja jest różowa z motylem!!!!” - napisała Evans przy video umieszczonym na Facebooku.

