Brytyjscy pracodawcy skrytykowali najnowszy raport dotyczący imigracji po Brexicie jako pełen „ignorancji i elitaryzmu”

Zgodnie z opublikowanym we wtorek raportem rządowej komisji ds. imigracji, po Brexicie powinno definitywnie przestać obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób, a imigranci z UE powinni być tak samo traktowani jak obcokrajowcy spoza niej. W ciągu paru zaledwie godzin brytyjscy pracodawcy potępili raport stwierdzając, że jest on pełen „ignorancji i elitaryzmu”.

Według rządowej komisji ds. imigracji (Migration Advisory Committee) system imigracyjny po Brexicie nie powinien traktować imigrantów z UE w sposób „preferencyjny” i pod względem dostępu do rynku pracy powinni być oni zrównani z imigrantami spoza Unii.

Zaledwie parę godzin po publikacji raportu przez komisję, głos zabrali brytyjscy liderzy biznesowi, którzy odrzucili raport i oświadczyli, że jest on pełen „ignorancji i elitaryzmu”. Skrytykowali także propozycję komisji, zgodnie z którą imigranci zarabiający mniej niż 30,000 funtów rocznie mieliby nie otrzymać wiz pozwalających im na podjęcie pracy w UK po Brexicie.

Według pracodawców brytyjski rynek pracy potrzebuje pracowników nie tylko tych o wysokich kwalifikacjach. Organizacje reprezentujące przewoźników, budowlańców oraz pracowników sektora opiekuńczego znalazły się wśród tych, które podniosły alarm po opublikowaniu raportu komisji, zgodnie z którym jedynie „wysoko wykwalifikowani” pracownicy powinni mieć wydawane wizy, bez żadnych wyjątków dla imigrantów z UE.

Richard Burnett, który jest dyrektorem wykonawczym w Road Haulage Association reprezentującym 7 tys. przewoźników, powiedział: „Potrzebujemy polityki imigracyjnej obejmującej wszystkie poziomy kwalifikacji pracowników. Tego właśnie potrzebują nasze firmy. Pomysł, że jedynie wysoko wykwalifikowani imigranci powinni mieć dostęp do brytyjskiego rynku pracy, jest pełen zarówno ignorancji jak i elitaryzmu”.

Imigranci z UE dają każdego roku do brytyjskiego fiskusa 2,300 funtów więcej niż przeciętny brytyjski pracownik. Gdy ich zabraknie, wzrosną podatki w UK