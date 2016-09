Szaleniec na ulicach Londynu! Strzelał do przechodniów [wideo] NEWS

Dramatyczne chwile przeżyli mieszkańcy Brixton w Londynie. Zamaskowany mężczyzna chodził po ulicy ze strzelbą w ręku i strzelał do przechodniów.

Na filmie pochodzącym z kamer miejskiego monitoringu widać trzech zamaskowanych mężczyzn idących ulicą, w pewnym momencie jeden z nich wyciąga z torby wielką strzelbę typu shotgun i podaje ją innemu mężczyźnie.

Napastnik szedł po ulicy z bronią i celował do przechodniów, by w końcu trafić 21-letniego mężczyznę i 16-letniego ucznia pobliskiej szkoły. Postrzelony w klatkę piersiową 21-latek został odwieziony do szpitala South London, gdzie uzyskał potrzebną pomoc lekarską, ale szybko został wypuszczony do domu, ponieważ nie wymagał dalszej hospitalizacji.

16-letni uczeń, który w momencie zdarzenia szedł do biblioteki, otrzymał niewielką, powierzchowną ranę, która szybko została opatrzona przez lekarzy. Konstabl Jo Ross, który prowadzi śledztwo w tej sprawie, powiedział: „21-letni mężczyzna miał dużo szczęścia biorąc pod uwagę zagrożenie, na jakie naraził go napastnik. Po opatrzeniu powierzchownych ran został wypuszczony do domu. Napastnicy celowali też w innych przechodniów. To bardzo niebezpieczne zachowanie” – stwierdził konstabl Ross.



„Zwracamy się z prośbą do każdego, kto był świadkiem tego zdarzenia lub rozpoznaje sprawców o pilny kontakt z policją”- dodał Jo Ross. Po przejściu kilkudziesięciu metrów napastnik ze strzelbą wsiadł na rower i oddalił się w nieznanym kierunku. Policja wciąż poszukuje zarówno strzelca jak i towarzyszących mu mężczyzn.

Strzelba, której używał napastnik, jest ekstremalnie niebezpieczna na krótkich dystansach, ponieważ strzela ona kilkunastoma małymi nabojami naraz, co sprawia, że uratowanie postrzelonej ofiary jest praktycznie niemożliwe.

