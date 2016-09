Air China radzi pasażerom: “Uważajcie w Londynie na Pakistańczyków, Hindusów i czarnych”

Kontrowersyjne słowa znalazły się w czasopiśmie wydawanym przez linie lotnicze Air China i momentalnie wywołały poruszenie w mediach, które zaczęły oskarżać przewoźnika o rasizm.

Linie lotnicze Air China, które zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem siatki połączeń, muszą teraz się tłumaczyć z artykułu, który znalazł się w wydawanej przez przewoźnika gazecie.

W artykule znajduje się kilka praktycznych rad dla osób lecących do Londynu. „Generalnie Londyn jest bezpiecznym miejscem do podróżowania, jednakże zalecana jest ostrożność przy odwiedzaniu dzielnic zamieszkałych przez Hindusów, Pakistańczyków i czarnych”.

W artykule napisanym zarówno w języku angielskim jak i chińskim możemy przeczytać też: „Radzimy, żeby turyści nie wychodzili sami w nocy w tamtych dzielnicach, w szczególności kobiety powinny być w towarzystwie drugiej osoby”.

Artykuł zobaczyła chińska dziennikarka Haze Fan, która akurat podróżowała z Londynu do Chin, określiła go jako „rasistowski” i „obraźliwy”. Zamieściła go na swoim Twitterze dołączając zapytanie skierowane do burmistrza Londynu, Sadiq Khana: „Kilka rad od Air China, co na to burmistrz Londynu?”

Niektórzy politycy domagali się wyjaśnień ze strony przewoźnika, wielu z nich zażądało usunięcia artykułu znajdującego się w gazecie rozdawanej na pokładzie samolotów lecących z Pekinu do Londynu.

„Uważam, że wydźwięk artykułu jest jednoznacznie obraźliwy dla londyńczyków i chciałabym zapytać władze linii Air China, dlaczego uważają, że w tych dzielnicach trzeba być nadzwyczaj ostrożnym?” – powiedziała członkini brytyjskiej party pracy dr. Rosena Allin-Khan.

„Dlaczego przestrzegają pasażerów przed czymś, co w ogóle nie ma odniesienia w realnym świecie? Uważam, że jest to obraźliwe dla londyńczyków i to nie tylko z powodów etnicznych” – dodała oburzona polityk.