Francuska policja udaremniła zamach bombowy. Miały go przeprowadzić muzułmanki!

We Francji udaremniono zamach, który miał zostać przeprowadzony na jednym z paryskich dworców. Miała go dokonać kobieca bojówka terrorystyczna w czwartek wieczorem.

Co najmniej trzy muzułmanki miały wysadzić się na jednym z paryskich dworców kolejowych, ale w ostatniej chwili zostały schwytane przez francuskie służby specjalne w Boussy-Saint-Antoine pod Paryżem.



Skandal we Francji – zlikwidowano muzułmańskie przedszole, w którym szkoli się terrorystów

Podczas aresztowania, jedna z terrorystek rzuciła się z nożem na policjantów, jeden z nich został przez nią raniony, natomiast drugi funkcjonariusz otworzył do niej ogień. W wyniku postrzału 19-latka została odwieziona w stanie ciężkim do szpitala.

„Francja stoi w obliczu zagrożenia terrorystycznego na niespotykaną dotąd skalę… Sytuacja ta wymaga czujności od nas wszystkich” – powiedział szef francuskiego MSW, Bernard Cazeneuve.

Nieoficjalnie mówi się, że jedna z terrorystek jest córką właściciela samochodu wypełnionego butlami z gazem, który stał zaparkowany obok katedry Notre Dame.

Paryż: Policja zapobiegła zamachowi na katedrę Notre Dame? Przechwycono podejrzany samochód

Samochód wypełniony butlami z gazem oraz kanistrami z benzyną stał zaparkowany niedaleko katedry o czym poinformował właściciel jednego z barów. Na przednim siedzeniu miał pustą butlę z gazem, ale w środku znaleziono kolejnych pięć pełnych butli, przy których jednak nie było żadnych zapalników.

Two female accomplices have also been arrested https://t.co/HGFUfv5Jmq

— Daily Mail Online (@MailOnline) 8 września 2016