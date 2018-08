Spadek Polski w rankingu FIFA - kiedy i z kim biało-czerwoni będą mogli poprawić swój bilans?

Do następnych derbów Miastem Włókniarzy rządzą „Czerwone Diabły\", ale to nie przedniej urody bramki Wayne`a Rooneya`a, tylko zakrwawiony Rio Ferdinand został symbolem 164. spotkania pomiędzy zespołami...

„Always look on the bright side of life” Monty Pythona nieoficjalnym hymnem Anglii w XX Mistrzostwach Świata w piłce nożnej

Legendarna grupa komediowa, Monty Python, wznowiła wydanie swojej piosenki „Always look on the bright side of life”, by podnieść na duchu ekipę piłkarzy i kibiców angielskich w Mundialu. Tekst piosenki...