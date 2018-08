Rodzice, którzy mają inne nazwiska niż ich dzieci, mogą mieć problemy przy przekraczaniu brytyjskiej granicy

Home Office przypomina wszystkim rodzicom, których nazwiska różnią się od nazwisk ich dzieci, że mogą mieć z tego powodu kłopoty przy przekraczaniu brytyjskiej granicy.

Rodzice, których dzieci mają inne od nich nazwiska, mogą mieć na granicy pewne problemy, ponieważ często budzi to wątpliwości straży granicznej. Dlatego Home Office zaleca wszystkim rodzicom, których dzieci mają inne nazwiska, aby zabierali ze sobą akt urodzenia bądź akt adopcji dziecka. Dodatkowe pytania na granicy mogą pojawić się nawet w przypadku, gdy dziecko ma podwójne nazwisko. Jednak najczęściej do niejasności dochodzi w przypadku rozwodu rodziców, gdy matka wraca do swojego panieńskiego nazwiska, ale dziecko nosi nadal nazwisko ojca.

Jedna z mam, która jest rozwiedziona, wozi ze sobą specjalny list od jej byłego męża, ponieważ w przeciwnym wypadku narażona jest na nieprzyjemności przy przekraczaniu granicy.

"Teraz, gdy jestem rozwiedziona, to często podróżuję sama z córką i z powodu naszych różnych nazwisk jestem często kierowana do przeszukania lub zadawane mi są uciążliwe pytania. Dlatego postanowiłam wozić ze sobą list od mojego męża, w którym wyjaśniona jest cała sytuacja. List jest potwierdzony notarialnie, a jego posiadanie ułatwia mi podróż" - twierdzi kobieta.

Okazuje się, że osoba mająca to samo nazwisko może bez problemu przejść wszelkie kontrole graniczne i podróżować nawet, jeśli nie jest jego rodzicem, a dalszym krewnym - np. wujkiem lub ciotką. Problemy na granicach mają przede wszystkim kobiety, ponieważ większość dzieci w Wielkiej Brytanii przyjmuje tradycyjnie nazwisko ojca. Z tego powodu często dochodzi do sytuacji, w której ojciec dziecka może bez wiedzy matki wywieźć je za granicę.

Dokładne przesłuchiwanie wszystkich rodziców przekraczających granicę może być w tej sytuacji pomocne, ponieważ nie będzie wtedy dochodziło do dyskryminacji kobiet, które postanowiły nie przyjmować nazwiska swojego męża po ślubie lub wróciły do nazwiska panieńskiego po rozwodzie.

Pomocna może być także odpowiednia adnotacja w paszporcie dla samotnych rodziców. Pozwoliłoby to na uniknięcie kłopotliwych i często przykrych pytań o brak drugiego rodzica.