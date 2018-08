Te linie lotnicze są najgorsze pod względem punktualności na brytyjskich lotniskach

Władze lotniska Stansted Airport skonfiskowały złoty naszyjnik należący do lecącej do Włoch Claire Sharp. Problem polegał na tych, że miał kształt... pistoletu.

7 stycznia 2019 roku zostanie otwarte nowe połączenie lotnicze między Londynem, a Warszawą. Pasażerowie będą mogli latać z Lotniska Chopina do London City Airport samolotami PLL LOT.

Akcja na Stansted! Służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę

Na lotnisku Stansted służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę, który zamierzał lecieć do Turcji. Jest on podejrzany o branie udziału w przygotowaniach do zamachu.