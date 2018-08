Spotkanie na szczycie w Edynburgu. Czy Nicola Sturgeon zmusi Theresę May do przedstawienia "planu B" ws. Brexitu?

Fot. Getty

Od dawna wiadomo, że Nicoli Sturgeon i Theresy May nie łączy większa przyjaźń. Pierwsza minister Szkocji nie szczędzi rządowi w Londynie krytycznych uwag odnośnie procedury opuszczania Unii Europejskiej i prowadzonych przez ministrów negocjacji z Brukselą.

Theresa May przyjedzie dziś do Szkocji, żeby oficjalnie zaznaczyć otwarcie słynnego, Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu (ang. Edinburgh International Festival). Wiadomo jednak, że to nie inauguracja miesiąca festiwali będzie głównym tematem rozmów między Nicolą Sturgeon i Theresą May. Tematem tym będzie Brexit, a dokładniej mówiąc - ryzyko opuszczenia Unii Europejskiej bez podpisania satysfakcjonującej obie strony umowy wyjścia.

Jak podaje dziennik „The Independent” Nicola Sturgeon ma dziś zażądać od Theresy May przedstawienia „planu B”, na wypadek, gdyby negocjacje z Unią znów utknęły w martwym punkcie. Pierwsza minister Szkocji uważa, że opuszczenie Wspólnoty bez podpisania stosownej umowy jest „całkowicie nie do przyjęcia”, ale też zwraca uwagę na zagrożenia związane z doprowadzeniem do tzw. „ślepego Brexitu”. Termin ten, który dopiero niedawno zaistniał w świadomości społecznej oznacza, że Wielka Brytania podpisze z Unią umowę, ale umowę okrojoną, w której znajdzie się jedynie niejasny plan dotyczący przyszłej umowy handlowej.

- Nie można prosić parlamentu o podjęcie decyzji odnośnie wyjścia bez przedstawienia mu szczegółowych planów dotyczących kształtu przyszłych relacji - ostrzegła Nicola Sturgeon przed spotkaniem z Theresą May. - Plan z Chequers nie jest satysfakcjonujący, dlatego nawet jeśli uda się osiągnąć porozumienie ws. wyjścia, istnieje bardzo realne ryzyko, że skończymy ze 'ślepym Brexitem', na skutek którego Wielka Brytania znajdzie się w marcu przyszłego roku na skraju przepaści (…) - dodała.

Nicola Sturgeon nie ma wątpliwości, że „ślepy Brexit” będzie tak samo zły dla UK jak brak umowy wyjścia. - To wyrządziłoby tyle samo szkody rynkowi pracy, inwestycjom i gospodarce, co no-deal Brexit i pozostawiłoby kraj idący w nie wiadomo jakim kierunku w trakcie okresu przejściowego. Biorąc pod uwagę ten brak jasności i rzeczywiste obawy co do braku porozumienia, to najwyższy czas, aby premier poinformowała nas o swoim 'planie B'. Nie możemy dopuścić ani do no-deal, ani do 'ślepego Brexitu' – zaznaczyła z całą stanowczością Sturgeon.