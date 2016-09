Polski gwałciciel skazany – oby długo siedział za kratkami!

Polski imigrant, który włamał się do domu kobiety, którą później nie tylko brutalnie zgwałcił, ale i nagrał całe zajście na telefonie komórkowym, doczekał się sprawiedliwego wyroku.

Birmingham Crown Court zasądził trwającą 13 i pół roku karę pozbawienia wolności dla 30-letniego Arkadiusza Tomczyka. To surowa, ale sprawiedliwa kara dla osoby, która dopuściła się prawdziwie makabrycznej zbrodni. Do wydarzenia doszło 6 czerwca tego roku w Handworth, w mieście Birmingham. Około godziny drugiej po południu Polak włamał się do domu swojej przyszłej ofiary. Znajdował się pod wpływem narkotyków i alkoholu. Działał z zaskoczenia. Zaatakował ją pieprzem w spray`u i trzymając za włosy dotkliwie pobił.

Zszokowana i ogłuszona kobieta została następnie zgwałcona – najpierw w kuchni, a potem w sypialni. Podczas tych czynności Tomczyk cały czas groził jej śmiercią i wszystko nagrywał za pomocą swojego telefonu. Aby uniknąć wykrycia swojej zbrodni, wyczyścił ślady swoje bytności w mieszkaniu za pomocą wybielacza. Nijak mu to jednak nie pomogło, ponieważ bardzo szybko wpadł w ręce policji.

Mieszkający w Handsworth Wood Tomczyk był osobą doskonale znaną władzom. Wcześniej dopuścił się gwałtu, usiłowaniu gwałtu, agresji na tle seksualnych i innych, podobnych przestępstw. Natomiast w Polsce w 2004 i 2009 roku został skazany za defraudację.

“Zgwałcił Pan i pobił kobietę nagrywając jej upokorzenie swoim telefonem. Jako kobieta nie jestem sobie w stanie wyobrazić niczego gorszego, niż to co zostało uczynione ofierze tej zbrodni, która pozostała na tyle dzielna, że udało jej się zgłosić na policję” – uzasadniała swój wyrok sędzia Mary Stacey.

Z kolei prokurator Martin Liddiard podkreśla, że ofiara Tomczyka odniosła obrażenia nie tylko w sferze fizycznej. Kobieta potrzebowała pomocy psychologów, aby zacząć dochodzić do siebie. Być może nigdy nie uda jej się w pełni odzyskać w pełni zdrowia.