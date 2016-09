Czy polska marka odzieżowa podbije modowy świat Londynu?

Marka Reserved należąca do grupy LPP otworzy swój pierwszy sklep w stolicy UK i to nie byle gdzie tylko na prestiżowej Oxford Street.

“Szybko rozwijająca się polska sieć odzieżowa Reserved wykorzystuje jedną z najbardziej prestiżowych lokalizacji do otwarcia swojego pierwszego sklepu w Wielkiej Brytanii” – czytamy w “Guardianie”.



Przybytek polskiej myśli odzieżowej pojawi się w domu towarowym należącym do BHS (British Home Stores). Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory w BHS można było kupić niemal wyłącznie brytyjskie ciuchy, a sama marka uchodziła za jedną z gospodarczych ikon na Wyspach. Nie da się jednak ukryć, że BHS ostatnio radzi sobie dość słabo na rynku, żeby nie napisać, że chyli się ku upadkowi. “Słońce zachodzi nad BHS” – czytamy na łamach “The Guardian”.

Korzystając ze słabości giganta LPP chce zdobyć przyczółek na Wyspach. I to nie byle gdzie, tylko w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Londynie. Polski koncern odzieżowy z siedzibą w Gdańsku na potrzeby marki Reserved wynajął lokal liczący niemal 2,8 tys. metrów kwadratowych. Cena wynajęcia tej powierzchni wyniesie 675 milionów złotych w ciągu 25 lat!

Ekspansja LPP w Londynie jest elementem strategii firmy polegającej na rozwoju sieci sprzedaży w miastach Europy Zachodniej kosztem działalności w Rosji i na Ukrainie, gdzie z powodów politycznych prowadzenie interesów jest znacznie bardziej utrudnione. Marka obecna w sumie w 18 krajach jest już rozpoznawalna w Europie Wschodniej i krajach bałtyckich, ale jej właściciele nie kryją znacznie większych ambicji. Firma Marka Piechockiego chce powalczyć również o klienta na Bliskim Wschodzie – pierwsze sklepy zostały otwarte w Katarze i Kuwejcie, wkrótce salony z markami LPP pojawią się w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czy Brytyjczykom ubrania z metką Reserved przypadną do gustu? Póki co marka ta na Wyspach jest zupełnie nieznana, ale dziennikarze “Guardiana” porównują ją do Zary czy H&M.