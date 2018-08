Polski ambasador w UK: Brexit jest szansą dla Polaków na powrót do ojczyzny

W „Daily Telegraph” ukazał się artykuł, w którym głos zabrał polski ambasador w UK na temat Polaków mieszkających na Wyspach i Brexitu. „Mamy bardzo niski wskaźnik bezrobocia i potrzebujemy więcej ludzi. Dlatego próbujemy przede wszystkim zachęcić Polaków do powrotu” - powiedział Arkady Rzegocki.

Polski rząd wierzy w to, że Brexit stanowi dla Polaków mieszkających na Wyspach „szansę do powrotu do ojczyzny”. Ambasador Arkady Rzegocki cytowany przez „Daily Telegraph” powiedział, że blisko współpracuje z polskimi władzami nad tym, aby zapewnić polskim imigrantom na Wyspach bezpieczną przyszłość w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Więcej Polaków wraca do Polski niż z niej wyjeżdża. Rodzimy rynek stał się bardziej atrakcyjny?

Nadmienił jednak, że wzrost gospodarczy w kraju nad Wisłą zwiększa nadzieje polskiego rządu na to, że część brytyjskiej Polonii zdecyduje się na powrót do ojczyzny. „Mamy bardzo, bardzo niskie bezrobocie i potrzebujemy więcej ludzi. Dlatego próbujemy przede wszystkim zachęcić Polaków do powrotu. Niepewność oraz słabszy funt także należą do powodów, dla których ludzie podejmują taką decyzję” - powiedział Rzegocki.

Warto zaznaczyć, że coraz mniej Polaków zdecydowało się na emigrację do Wielkiej Brytanii w ciągu ubiegłego roku do marca. Saldo migracji z krajów, które przyłączyły się do UE w 2004 roku, spadło do rekordowo niskiego poziomu.

45,000 imigrantów przyjechało na Wyspy z krajów takich jak Polska, Węgry czy Czechy, a wyjechało z UK 47,000. Według ambasadora Rzegockiego niskie koszty życia w Polsce, wzrost pensji oraz większy poziom bezpieczeństwa publicznego są główną zachętą dla osób, które chcą zacząć życie w ojczyźnie po powrocie z emigracji i po nabyciu pozytywnego doświadczenia na Wyspach.

Jak długo Polacy wracający z UK mogą korzystać z zasiłku? Zobacz, jakie pieniądze możesz odzyskać wracając do Polski