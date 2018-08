Więcej Polaków wraca do Polski niż z niej wyjeżdża. Rodzimy rynek stał się bardziej atrakcyjny?

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjny, czego dowodem są dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że więcej osób wraca do Polski niż z niej wyjeżdża.

Dane, o których mowa, zostały opublikowane przez GUS w połowie zeszłego roku i dotyczą roku 2016, w którym saldo migracji było dodatnie. Oznacza to, że dokładnie 1505 osób więcej wróciło do Polski niż z niej wyjechało. Trzeba pamiętać, że w poprzednich latach bilans ten był niekorzystny. Dane o zmniejszeniu się polskiej imigracji w Wielkiej Brytanii pochodzą także od ONS, które w 2017 r. podało, że liczba numerów NIN zarejestrowanych na Polaków wyniosła 62 tys. co oznaczało 34-procentowy spadek w stosunku do roku poprzedniego.

WAŻNE: Imigranci z UE będą mogli zostać w UK, nawet jeśli nie dojdzie do umowy z UE w sprawie Brexitu

Wielu polskich ekspertów twierdzi, że pewien etap emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii powoli się kończy.

"Pojawiają się przesłanki wskazujące na stopniowe wyczerpywanie się potencjału migracyjnego. Świadczy o tym stabilny i generalnie niski odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu za granicę" - twierdzi Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami z Uniwersytetu Warszawskiego.

Polskie firmy zajmujące się badaniem rynku pracy również zauważają zmiany w migracji Polaków do innych krajów. W 2017 roku wzrósł odsetek osób, które nie wyrażały chęci wyjazdu do innego kraju. Liczba takich osób wzrosła w ciągu trzech lat z 49,9 proc. do 68,4 proc. Badanie wykonano wśród osób pracujących, bezrobotnych, uczących się, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Mniejsza skala emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii, a także innych krajów europejskich spowodowana jest między innymi przez zmiany demograficzne. W ich wyniku grupa najbardziej mobilnych osób między 20. a 35. rokiem życia jest teraz mniej liczna niż kiedyś. Dzięki temu polski rynek pracy staje się bardziej atrakcyjny dla pracownika, ponieważ bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 6,8 proc. Liczne oferty pracy na rynku sprawiają, że wielu pracowników może łatwiej negocjować wysokość swojej pensji.

Choć wydawać by się mogło, że dobra kondycja polskiej gospodarki i niskie bezrobocie sprawią, że większość Polaków żyjących w innych krajach zacznie wracać do Polski, to jednak skala powrotów nie jest aż tak wielka, jak życzyliby sobie tego polscy politycy.

"Mimo dobrych wskaźników opcja masowego powrotu Polaków z zagranicy wydaje się mało prawdopodobna" - powiedział Kaczmarczyk.

Kurs funta: po słabym tygodniu brytyjska waluta może zanotować wzrost

Dla osób powracających do Polski z Wielkiej Brytanii problemem mogą się okazać ich oczekiwania, które są o wiele wyższe niż Polaków mieszkających w ojczyźnie. Eksperci twierdzą, że może to okazać się wręcz problemem nie do przeskoczenia, z którym władzom kraju będzie ciężko walczyć. Wynika to z faktu, że mimo dobrej koniunktury polskiej gospodarki, poziom życia przeciętnego mieszkańca Polski nadal pozostaje niższy niż w Wielkiej Brytanii.