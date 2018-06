Polska "dentystka" z Londynu przyłapana na nielegalnej praktyce stomatologicznej

Polka, która nielegalnie prowadziła praktykę stomatologiczną w londyńskim Hornchurch, została przyłapana na gorącym uczynku. Kobieta wpadła, bo swoje usługi reklamowała na... Facebooku.

Anita K.-S. bardzo krótko zajmowała się nielegalną praktyką w swoim salonie piękności. Na jej trop bardzo szybko wpadli śledczy z General Dentistry Council (GDC). Nie było to trudne - kobieta bardzo intensywnie reklamowała się ze swoimi zabiegami wybielania zębów w mediach społecznościowych. Jej posty na Facebooku zwróciły uwagę GDC i dwójka kontrolerów "pod przykrywką" odwiedziła jej salon.

"Udawanie" dentysty w Wielkiej Brytanii jest nielegalne. Do prowadzenia praktyki stomatologicznej potrzebne są odpowiednie zezwolenia i rejestracja działalności. Nawet samo używanie terminu "dentysta" jest chronione. 5 czerwca w sprawie przebywającej zaledwie od trzech miesięcy na terenie UK Polki został wydany wyrok. Romford Magistrates Court skazała 47-letnią kobietę na grzywnę w wysokości 1320 funtów za niedopełnienie odpowiednich formalności w tych właśnie kwestiach.

Warto dodać, że już wcześniej do GDC dochodziły sygnały dotyczącej jej działalności. Brytyjski organ regulujący pracę lekarzy stomatologów otrzymał trzy skargi dotyczące bezprawnego oferowania zabiegów stomatologicznych. Skłoniło to General Dentistry Council to podjęcia proaktywnych działań, które w efekcie okazały się bardzo skuteczne.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Romford Recorder" w relacji śledczych Polka zapytana wprost o to, czy jest dentystką odpowiedziała twierdząco. "Yes, I am a dentist" - powiedziała. Wtedy mężczyźni ujawnili swoją tożsamość.

Przed sądem kobieta tłumaczyła się, że pojawiła się w salonie, aby odwiedzić koleżankę, a sama jest... profesjonalną tancerką. Co więcej, utrzymywała, że nie nie rozmawiała z śledczymi i zapewniała, że nie rozumie języka angielskiego. Przedstawiciele GDC mieli w tej kwestii zupełnie odmienne zdanie, a sąd przychylił się do ich wersji.