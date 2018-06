Brytyjskie media straszą polskimi kibicami na mundialu: uważajcie na polskie gangi kibiców!

Tuż przed rozpoczynającym się mundialem, media w Wielkiej Brytanii piszą o polskich kibicach piłkarskich, którzy mogą w Rosji stanowić duże zagrożenie.

Choć dotychczas brytyjskie media ostrzegały swoich kibiców przed chuliganami z Rosji, to teraz zmieniły te obawy. Dziennik "Daily Express" napisał, że rosyjscy kibice nie będą stanowili takiego zagrożenia jak Polacy, a także Niemcy oraz Serbowie. Strona rosyjska zapewnia z kolei, że choć jej fani będą zachowywali się bez zarzutu, to kibice z innych krajów mogą już nie być tacy "grzeczni".

"Spodziewam się, że w czasie mundialu nastąpi wiele incydentów między kibicami Serbii i Chorwacji, Polski i Niemiec, a nawet Arabii Saudyjskiej i Iranu. Ostatni przykład wynika z tego, że jeden kraj jest sunnicki, a drugi szyicki i to może rodzić wrogie nastroje między kibicami piłkarskimi obu drużyn. Mimo moich obaw, to kibice piłkarscy są naszymi gośćmi" - powiedział Oleg Siemionow, rzecznik specjalnej linii telefonicznej doradzającej kibicom piłkarskim w kwestiach prawnych.

Co ciekawe, obawy przed agresywnymi kibicami przełożyły się na sprzedaż biletów, która spadła. Wielu kibiców twierdzi, że za taką sytuację odpowiadają agresywni pseudokibice.

"Osobiście obawiam się tego, że rosyjscy kibice, a przede wszystkim młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat mają bardzo duży temperament, którego nie potrafią opanować. Linia między powiedzeniem s******aj, a popchnięciem kogoś czy uderzeniem w twarz jest w ich przypadku bardzo cienka. Jeśli poczują się oni prowokowani, to ich reakcja może być bardzo agresywna" - powiedział Pavel Klymenko z organizacji Fare Network, która zajmuje się walką z dyskryminacją kibiców.

Co ciekawe, choć brytyjskie media wskazują już nie po raz pierwszy na zagrożenie płynące od polskich kibiców, to podczas turnieju Euro 2016, który rozgrywał się we Francji do największych tarć i burd dochodziło między kibicami Anglii oraz Rosji. Do akcji zostały wtedy skierowane liczne siły policyjne, które dokonały aresztowań wielu uczestników.

"Rosyjscy ultrasi są podlegli władzy Kremla i trzymani przez niego na smyczy, ponieważ to wygodna >milicja<. Z ich pomocą wiele demonstracji może zniknąć i dlatego są używani w sytuacjach, w których wkroczenie policji jest niewskazane. Gdy ten tłum skrajnych nacjonalistów rosyjskich się uwolni, to ciężko go zatrzymać" - powiedział polski dziennikarz Roman Imielski.