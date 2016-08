Do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór na ulicach Bolton. Grupa zamaskowanych mężczyzn zaatakowała maczetami 39 letniego Polaka. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Wszystko działo się na oczach przerażonej partnerki zamordowanego.

Sebastian Żuchliński został napadnięty na Davenport Street nieopodal swojego miejsca zamieszkania w Bolton. Co najmniej trzech oprawców wyskoczyło z samochodu, po czym podbiegli do uciekającego mężczyzny i zadali mu kilka dotkliwych ciosów maczetami.

Polak miał rany kłute, rany cięte głowy, ramienia, uda. Odcięto mu też palec. Bandyci szybko uciekli spłoszeni przez kierowców i mieszkańców okolicznych domów, którzy rzucili się na pomoc zaatakowanemu. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wzywała pomoc, ale, chociaż służby medyczne szybko pojawiły się na miejscu, nie udało im się uratować życia 39-latka.

Ofiara to pochodzący z Koszalina Sebastian Żuchliński. Na Wyspach wraz z rodziną przebywał od 10 lat. Pracował, jako kurier. Był fanem sportów walki, uprawiał MMA. Osierocił 5-letnią córkę.Przyjaciele Polaka zostawiają kwiaty w miejscu tragicznego zdarzenia. Zgodnie podkreślają, że zabity był niezwykle pomocną osobą.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że widział grupę składającą się z trzech albo czterech mężczyzn z maczetami, którzy wysiedli z samochodu najprawdopodobniej marki Honda. Polak przeżył pierwszy cios maczetą i zaczął uciekać. “Gonili go. Widziałem, jak go popchnęli, a później zaczęli go okładać maczetami. Odcięli mu palec, a później zabili” – powiedział mężczyzna.

Policja zatrzymała już 29-latka, którego podejrzewa o udział w zabójstwie. Przedstawiony mu będzie zarzut morderstwa. Służby sprawdzają też środowisko zmarłego Polaka, aby ustalić najbardziej prawdopodobne motywy zbrodni. Wiele wskazuję na to, że nie był to przypadkowy napad. Policja prosi osoby posiadające informacje na temat zdarzenia o kontakt pod numerem 101 lub anonimowo przez organizację Crimestoppers na 0800 555 111.