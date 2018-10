Podwójne obywatelstwo w Wielkiej Brytanii. Co należy o nim wiedzieć?

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy starają się o brytyjskie obywatelstwo mogą zastanawiać się czy wraz z jego nabyciem muszą zrzec się obywatelstwo polskiego. Oto najważniejsze informacje o podwójnym obywatelstwie.

Wielka Brytania pozwala obywatelom posiadania dwóch obywatelstw więc nabywając obywatelstwo brytyjskie nie trzeba zrzekać się polskiego. Jednocześnie należy wiedzieć, że także polskie prawo zezwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa, co w tym przypadku jest ważne, ponieważ nie wszystkie państwa na to pozwalają. Posiadając obywatelstwo innego państwa obywatel Polski ma takie sama prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo.

Oznacza to, że nie można powoływać się na posiadania obywatelstwa innego kraju w przypadku, gdy zachodzi konflikt interesów w trakcie przebywania w Polsce.

O podwójne obywatelstwo nie należy się specjalnie starać. Należy po prostu aplikować o obywatelstwo brytyjskie. Po jego przyznaniu osoba posiadająca dotychczas wyłącznie polskie obywatelstwo automatycznie staje się posiadaczem obywatelstwo brytyjskiego i polskiego.

Wybierając się do Polski (gdzie posiada się obywatelstwo) nie można powoływać się na brytyjskie prawo oraz oczekiwać pomocy brytyjskich służb dyplomatycznych. Zasada ta działa w obie strony i przebywając w Wielkiej Brytanii nie można szukać pomocy w polskiej ambasadzie lub konsulacie. Od momentu nabycia obywatelstwa brytyjskiego osoba posiadająca je i przebywająca w Wielkiej Brytanii podlega wyłącznie tutejszemu prawu.

Małżeństwo i dzieci

Biorąc ślub z osobą posiadającą brytyjskie obywatelstwo nie otrzymuje się go automatycznie. Aby je nabyć potrzeba przejść specjalną procedurę przeznaczoną dla osób wchodzących w związek małżeński z obywatelem bądź obywatelską brytyjską. W niektórych krajach osoba wchodząca w związek małżeński automatycznie otrzymuje obywatelstwo tego kraju, jednak w Polsce potrzeba spełnić kilka warunków.

Cudzoziemiec po wstąpieniu w związek małżeński z obywatelem Polski może łatwiej uzyskać obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie jeśli przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

Jeśli Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii otrzyma obywatelstwo brytyjskie i tutaj przyjdą na świat jego dzieci, to one w takim przypadku również otrzymają obywatelstwo brytyjskie. Warto jednak pamiętać, szczególnie w obliczu powrotu do Polski, że dziecko takie przez polskie prawo będzie traktowane jako obcokrajowiec jeśli rodzice w porę nie postarają się o przyznanie mu polskiego obywatelstwa.