List czytelniczki: Czy do wyrobienia obywatelstwa dziecku potrzebna jest zgoda jego ojca - Brytyjczyka?

Na naszej redakcyjnej skrzynce kontaktowej już kilkukrotnie pojawiały się zapytania o kwestię wyrobienia polskiego obywatelstwa dziecku, którego jedno z rodziców jest cudzoziemcem.

W dobie nadciągającego Brexitu i braku pewności co do przyszłości na Wyspach wielu polskich rodziców decyduje się na wyrobienie swoim dzieciom urodzonym na terenie Wielkiej Brytanii obywatelstwa polskiego. Decyzja ta jest często podyktowana troską o przyszłość dziecka, które w przypadku chęci zamieszkania kiedyś w Polsce mogłoby mieć problemy z późniejszym nabyciem obywatelstwa.

Jednak wielu Polaków i Polek, którzy osiedlili się na Wyspach związało się z obywatelami Wielkiej Brytanii i chcąc wyrobić małoletniemu dziecku obywatelstwo nie wiedzą, czy potrzebna jest do tego zgoda rodzica - cudzoziemca.

Przypisy ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku stanowią, że dziecko nabywa prawa do obywatelstwa polskiego przez urodzenie rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie. Ustawa stwierdza również, że nadanie obywatelstwa następuje bez względu na miejsce urodzenia dziecka.

W przypadku, gdy jedno z rodziców występuje o nadanie dziecku obywatelstwa, a drugie nie jest obywatelem polskim, nabycie obywatelstwa następuje, gdy rodzic-cudzoziemiec wyraził na to zgodę.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez rodzica - Polaka:

- pisemny wniosek do prezydenta RP - składany za pośrednictwem wojewody lub konsula

- pisemna zgoda rodzica - cudzoziemcy na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego

Przy składaniu wniosku do właściwego konsula należy pamiętać, że dokumenty w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP. W przypadku, kiedy dziecko nabywające obywatelstwo polskie ma więcej niż 16 lat, to musi ono samo wyrazić pisemną zgodę na nadanie. Jeśli jej nie wyrazi, to nadanie nie będzie mogło nastąpić.