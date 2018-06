Płyty, konsole, telefony – Stare gadżety w Twoim domu warte są setki funtów!

Fot. Shutterstock

Na wiosenne porządki nigdy nie jest za późno, dlatego eksperci radzą, by przepatrzeć nieużywany sprzęt elektroniczny, który niepotrzebnie zalega tylko na domowych półkach. Na płytach, konsolach do gier i innych starych gadżetach możemy bowiem sporo zarobić.

Eksperci „Compare and Recycle” twierdzą, że w każdym gospodarstwie domowym znajduje się sprzęt elektroniczny warty nawet £400! Za starego iPhone'a można dostać nawet £155, a z starego iPada nawet £172. Poza tym za stosik kilku/kilkunastu płyt CD i DVD możemy dostać ok. £20, a za starą, choć wciąż działającą prostownicę do włosów - nawet £10.

Zobaczcie przykładową listę starych gadżetów, za które można zgarnąć od kilkudziesięciu do kilkuset funtów:

Konsola Xbox 360 Premium – ok. £18

Kamera Go Pro – ok. £80

Kindle Fire – ok. £35

iPad Mini – ok. £172

Aparat Sony Compact Camera – ok. £30

10 DVD – ok. £10

10 CD – ok. £10





