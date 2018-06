Największa rodzina w UK żyjąca bez pomocy socjalnej i kredytów… będzie jeszcze większa!

fot. Facebook

Największa rodzina w Wielkiej Brytanii, w skład której wchodzą rodzice i dwadzieścioro ich dzieci, stanie się jeszcze większa. Sue i Noel Radford poinformowali właśnie, że spodziewają się 21. potomka.

Rodzina Radfordów stała się słynna w Wielkiej Brytanii nie tylko dlatego, że jest najliczniejsza, ale także z tego względu, że nie korzysta ona z pomocy socjalnej i utrzymuje się sama z pracy w swojej piekarni. Sue i Noel Radford parę miesięcy temu pojawili się w mediach, gdzie poinformowali, że nie zamierzają już powiększać swojej gromadki i poprzestaną na 20. dziecku.

fot. Instagram

Brytyjka urodziła swoje 20. dziecko! Największa rodzina na Wyspach nie pobiera zasiłków

Teraz jednak zamieścili wiadomość na Instagramie o 21. potomku: „Nie możemy się doczekać, aż powitamy cię w rodzinie, nasz mały skarbie”. Ostatnie dziecko Radfordów – Archie – urodziło się we wrześniu ubiegłego roku.

42-letnia Sue i 47-letni Noel z Morecambe w Lancashire nadal nie korzystają z pomocy socjalnej i utrzymują się sami bez jakichkolwiek kredytów, pobierają jedynie zasiłki na dzieci. Ponadto wydają 300 funtów tygodniowo na zakupy spożywcze, jednak twierdzą, że świetnie sobie radzą, a starsze rodzeństwo pomaga w opiece nad młodszym gotując posiłki, sprzątając oraz doglądając najmłodszych.

Brytyjska para z Lancashire ma dwadzieścioro „dobrze wychowanych dzieci” i utrzymuje się bez pomocy socjalnej i kredytów

Sue zamieściła nagranie na swoim kanale na You Tube: „Właśnie wracamy do domu z wyjątkowej wizyty. I zastanawiam się, czy ktokolwiek może zgadnąć, gdzie byliśmy. Tak, jestem w ciąży”. Radfordowie pierwsze dziecko mieli w wieku 14 lat, jednak nie zgodzili się oddać go do adopcji, gdyż sami byli adoptowani.

Zobacz, jak Radfordowie radzą sobie z codziennymi obowiązkami (film pochodzi z czasu, gdy Radfordowie mieli 16 pociech):