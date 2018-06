Theresa May nie ma żadnego planu w przypadku braku umowy z UE w sprawie Brexitu

Zwolennicy opuszczenia Unii z rządu Theresy May twierdzą, że Wielka Brytania nie ma obecnie żadnego planu awaryjnego w przypadku, jeśli nie dojdzie do umowy z UE w sprawie Brexitu.

Theresa May spotkała się z ostrą krytyką ze strony eurosceptycznych członków swojej partii, gdy okazało się, że Wielka Brytania nie jest zupełnie przygotowana na brak umowy w sprawie Brexitu. Jeden z czołowych zwolenników opuszczenia Unii z rządu Theresy May – Jacob Rees-Mogg powiedział, że Wielka Brytania prezentuje się jako „niekompetentna i słaba”, gdy nie posiada żadnego planu awaryjnego w przypadku opuszczenia stołu negocjacyjnego w Brukseli, jeśli nie osiągnie satysfakcjonujących warunków umowy brexitowej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Brexicie – część VI. Dlaczego tak długo trwa wyjście z UE?

Zgodnie z tym, co twierdzi Whitehall cytowany przez „The Financial Times” – plany związane z brakiem umowy wyjścia z UE „praktycznie nie istnieją”, co jednocześnie osłabia pozycję negocjacyjną Wielkiej Brytanii. Philip Hammond, który opowiadał się za pozostaniem w UE, przeznaczył w ubiegłym roku aż 3 miliardy funtów na przygotowanie planu na każdy wynik negocjacji w sprawie umowy dotyczącej Brexitu, jednak prace nad tym przebiegają za wolno w razie gdyby negocjacje zakończyły się niepowodzeniem.

Jacob Rees-Mogg, który przewodniczyz European Reform Group powiedział, że „plan awaryjny w razie braku umowy w sprawie Brexitu powinien być istotną częścią strategii negocjacyjnych. Pokazanie, że bez problemu możemy odejść od stołu, zaniepokoiłoby Unię i umocniło naszą pozycję, a w przypadku, gdy tego nie zrobimy, będzie zarówno wyrazem niekompetencji i słabości”.

Mocne słowa Barniera: Nie będzie umowy ani okresu przejściowego, jeśli nie zaakceptujecie jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości