PILNE: Udaremniono zamach terrorystyczny w Londynie!

Kolejni podejrzani o terroryzm zatrzymani w Londynie. Funkcjonariusze Scotland Yardu aresztowali dwóch mężczyzn podejrzanych o “przygotowywanie aktów terroru”. Prawdopodobnie są oni powiązani z ISIS.

Według Scotland Yardu zagrożenie atakiem było “znaczące”, a jego przeprowadzeniem mieli się zająć trzej mężczyźni. Poza tym w zasadzie nic pewnego nie wiadomo. Służby odmawiają jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. Nie wiemy więc jakiego rodzaju miałby być ten atak, co byłoby celem i jakie było realne zagrożenie dla zwykłych ludzi.

Jednak według nieoficjalnych danych i źródeł, na które powołują się brytyjskie media idzie o zamach podobny do tego, do którego doszło w Paryżu. Plan terrorystów zakładał użycie bomby chemicznej. Nic nie wskazuje również na to, żeby jego autorzy byli “samotnymi wilkami”. Spekuluje się o ich związkach z Państwem Islamskim.

W ręce policji wpadły w sumie trzy osoby. Dwójka z nich to bracia, którzy mieli odpowiednio 19 i 20 lat. Pochodzą z Iraku, podobnie jak trzeci podejrzany, który również miał 19 lat, ale jego udział w całej operacji stoi pod znakiem zapytania. Niektóre źródła podają, że to jedynie radykalny podżegacz. Wszyscy trzej są obecnie przetrzymywani przez policję. Trwają przesłuchania.

To kolejny z udaremnionych zamachów na terenie Europy w ciągu kilku ostatnich dni. Ostatnio pisaliśmy o wypadkach, które miały miejsce we Francji. W sobotę wieczorem policja przechwyciła w Paryżu samochód, który wypełniony był po brzegi butlami gazowymi. Samochód porzucono… w odległości kilkudziesięciu metrów od katedry Notre-Dame. Udaremniono również zamach, który miał zostać przeprowadzony na jednym z paryskich dworców. Miała go dokonać kobieca bojówka terrorystyczna w czwartek wieczorem.