Paryż: Policja zapobiegła zamachowi na katedrę Notre Dame? Przechwycono podejrzany samochód

W sobotę wieczorem policja przechwyciła w Paryżu samochód, który wypełniony był po brzegi butlami gazowymi. Samochód porzucono… w odległości kilkudziesięciu metrów od katedry Notre-Dame!

Samochód marki Peugeot 607, zaparkowany w sobotę wieczorem przy Quai de Montebello (w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów w linii prostej od katedry Notre-Dame), miał włączone światła awaryjne. W trakcie interwencji policji okazało się, że w aucie znajduje się 7 butli gazowych.

Na miejscu policjanci stwierdzili także, że butle gazowe nie były połączone z żadnym urządzeniem detonującym, a jedna z nich była w ogóle pusta. Funkcjonariusze zakładają, że w tym wypadku nie miało dojść do zamachu, tylko do sprawdzenia przez sprawców incydentu czujności służb.

Samochód nie posiadał tablicy rejestracyjnej, ale policji udało się po kilku dniach dotrzeć do podejrzanych. W związku ze zdarzeniem aresztowano 6 osób, z których 4 wypuszczono, a 2 pozostawiono w areszcie. Wiadomo, że jedną z przetrzymywanych w areszcie osób jest właściciel pojazdu, który jest policji doskonale znany. To muzułmanin, którego policja od dawna podejrzewa o to, że uległ religijnej radykalizacji.

