PILNE: Strzelanina w Londynie! Dwie osoby nie żyją

Dzisiaj rano w mieszkaniu znajdującym się w północnym Londynie doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna.

Do zdarzenia doszło około 6:25 rano w blokach przy Elmhurst Crescent w East Finchley. „Policja została wezwana przez ratowników pogotowia. Funkcjonariusze znaleźli dwie osoby – mężczyznę i kobietę z ranami postrzałowymi. Oboje byli martwi” – powiedział rzecznik Mertopolitan Police.

Zobacz wzruszający wywiad z Aleksandrą, znajomą Polaka skatowanego w Leeds!

Póki co policja jeszcze nie dokonała żadnych aresztowań w tej sprawie, ale na miejsce zbrodni zostali wezwani policjanci z wydziału zabójstw, którzy mają się zająć tajemniczą zbrodnią. Policja wyłączyła z ruchu okoliczne ulice.

Na wczesnym etapie śledztwa ustalono, że ofiarami są Anny Ekofo i jej bratanek Beverly Ekofo. Kuzynka ofiary powiedziała: “Anny była ciotką Beverly’ego. Wspaniała matka i cudowna osoba.” Anny osierociła dziewięcioro dzieci. Rodzina mówi, że nie ma pojęcia, dlaczego doszło do morderstwa.

Mieszkająca niedaleko miejsca zdarzenia Lizzy Holsgrove powiedziała: „Stało się coś absolutnie dziwnego na mojej ulicy. Ruch jest zablokowany, a obok stoi 20 wozów policyjnych”. Inna mieszkanka, Valerie Bocker powiedziała, że zauważyła trzy karetki pogotowia i pięć policyjnych radiowozów przejeżdżających obok jej mieszkania.

Something absolutely nuts going down on my road. Road blocked off, 20 police cars, 8 ambulances and police talking about shots fired #london

@VBocker keep hearing more sirens heading this way. Everyone I’ve heard walking past is talking about it being a shooting #eastfinchley

— Lizzy Holsgrove (@Lolsgrove) 15 września 2016