Z OSTATNIEJ CHWILI: Podejrzany o bestialski atak na ciężarną kobietę rasista ARESZTOWANY

Dziś rano pisaliśmy do brutalnego ataku na kobietę w ciąży. Choć ofiara napaści, do któej doszło w Bletchley na ulicy Water Eaton Road poroniła to udało się schwytać podejrzanego o tą okropną zbrodnię.

34-letnia mieszkanka Bletchley (Buckinghamshire) została napadnięta w jednym ze sklepów sieci Co-op. Napastnik najpierw obrzucił ją tyradą rasistowskich obelg, a następnie wyszedł za nią ze sklepu i tam zaatakował już fizycznie. Mężczyzna z całej siły kopnął kobietę w brzuch, w wyniku czego ta poroniła.

Nic niestety nie dała szybka interwencja ratowników medycznych, a dziecko zmarło w szpitalu. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policja z Thames Valley właśnie nas poinformowała, że udało się go dopaść. 37-latek przebywa obecnie w areszcie. Już teraz wiadomo, że postawione zostaną mu zarzuty napaści na tle rasistowskim.

Oby udało nam się napisać, że w finale tej tragicznej historii sprawiedliwości stało się za dość.