Pilne: Polak skatowany w Leeds!

W piątek wieczorem kolejny Polak został skatowany przez grupę brytyjskich nastolatków. Tym razem do ataku doszło w Leeds, a policja podała wstępnie, że napaść była motywowana nienawiścią na tle narodowościowym.

Do zdarzenia doszło na ulicy Armley Town Street (w dzielnicy w Armley), około godz. 9:30 wieczorem. Dwóch Polaków zostało zaczepionych przez bandę ok. 30 nastolatków, a następnie jeden z nich został skatowany na jednej z bocznych uliczek. Nieprzytomny Polak trafił do szpitala z ciężkimi ranami głowy oraz twarzy.

Essex: Polak skatowany na śmierć przez gang młodocianych Brytyjczyków!

West Yorkshire Police potwierdziła już wstępnie, że w Leeds doszło do kolejnego przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym. Policja oparła się tu na relacji świadka, który zeznał, że gang młodocianych zaczepił Polaków bez żadnego powodu oraz że Polacy nie sprowokowali bójki.

Pilne: Dwóch Polaków pobitych w Harlow! Kilka ulic od miejsca zabójstwa Arka Jóźwika..

Według informacji uzyskanych przez PAP, w związku z atakiem zatrzymano jak na razie 1 osobę. Ciężko ranny Polak został też już wypisany ze szpitala i dochodzi do siebie w domu.

Do napaści na Polaków w Leeds doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak Theresa May zapewniła telefonicznie Beatę Szydło, że „w brytyjskim społeczeństwie nie ma miejsca na przestępstwa motywowane nienawiścią”. Fakty zaprzeczają jednak słowom brytyjskiej premier, jako że od referendum 23 czerwca odnotowano już na Wyspach 18 incydentów wymierzonych w polską społeczność i motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym.

Najtragiczniejszy tego typu incydent miał miejsce 27 sierpnia w Harlow, gdzie 40-letni Arkadiusz Jóźwik zginął od ciosów zadanych w głowę przez kilku nastolatków. Po zabójstwie Polaka ulicami Harlow przeszedł marsz milczenia, w którym wzięło udział ponad 700 osób. W związku ze zbrodnią do Londynu udała się także delegacja polskich ministrów (Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak), którzy rozmawiali z ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem oraz z minister spraw wewnętrznych Amber Rudd o sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii.