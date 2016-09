Polacy upamiętnili bestialsko zabitego Arkadiusza Jóźwika. Ulicami Harlow przeszedł marsz milczenia [zdjęcia] NEWS

Nawet 700 osób wzięło udział w marszu milczenia upamiętniającym bestialsko zabitego w Harlow Arkadiusza Jóźwika. Na marsz zjechali się Polacy z najdalszych zakątków Wielkiej Brytanii.

Marsz rozpoczął się o godz. 16, na placu handlowym The Stow, gdzie Arkadiusz Jóżwik został śmiertelnie pobity przez gang nastolatków. Polacy uczcili pamięć ofiary minutą ciszy i odśpiewali odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie pochód w milczeniu udał się do anglikańskiego kościoła św. Pawła położonego w centrum miasta, w którym polski ksiądz odprawił mszę za zmarłego.

Brytyjska policja tuszuje zabójstwo Polaka? – „Zbrodnia niekoniecznie była motywowana narodowością”

Policja szacuje, że w marszu wzięło udział nawet 700 osób, w tym wielu poruszonych zabójstwem Anglików. W celu uczczenia zabitego Arka Jóźwika Polacy zjechali się ze wszystkich regionów Wielkiej Brytanii – m.in., z Leeds, Londynu i Edynburga. W marszu wziął także udział Augustyn Smolilo, który powiedział BBC, że przyszedł okazać współczucie rodzinie ofiary i pokazać swoją solidarność z Polakami atakowanymi za to, skąd pochodzą.

- To jest tragedia, musimy o tym mówić, musimy coś zrobić, żeby ludzie zrozumieli, że nie można tolerować takich zachowań. My nie będziemy tego tolerować – powiedział Smolilo. – To morderstwo jest przykładem ataków, jakie mają miejsce cały czas, Polacy są prześladowani za to, skąd pochodzą. Tak jak wszędzie, są dobrzy ludzie i źli ludzie, którzy nie szanują innych narodowości i ludzi, którzy przyjechali tu, żeby prowadzić normalne życie – dodał.