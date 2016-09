Waszczykowski w Londynie: Polacy na Wyspach płacą podatki, więc zasługują na ochronę i opiekę!

Wczoraj po południu z pilną wizytą do Londynu wybrali się minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Polska delegacja rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem i z minister spraw wewnętrznych Amber Rudd.

Min. #Waszczykowski: Oczekujemy zapewnień, że obywatele PL są traktowani tak samo pod względem bezp. jak wszyscy mieszkańcy #WielkaBrytania. — MSZ RP (@MSZ_RP) September 5, 2016

Spotkanie polskich ministrów z przedstawicielami brytyjskiego rządu trwało trochę ponad godzinę. W tym czasie Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak szczegółowo omówili z brytyjskimi politykami sytuację Polaków żyjących na terenie Zjednoczonego Królestwa i zaproponowali pewne rozwiązania.

Polski minister spraw zagranicznych podkreślił, że rząd Beaty Szydło nie che nikogo krytykować albo obwiniać, ale chce wspólnie z władzami brytyjskimi zapobiec dalszej eskalacji przemocy względem Polaków.

Mariusz Błaszczak usłyszał od Amber Rudd, że ta będzie osobiście przyglądać się śledztwu ws. zabójstwa Arkadiusza Jóźwika oraz wszelkim innym przypadkom ataków na Polaków motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. Z kolei polski minister spraw wewnętrznych “wyraził zdziwienie” faktem, że 6 nastolatków podejrzanych o pobicie Polaka ze skutkiem śmiertelnym, znalazło się na wolności po wpłaceniu kaucji.

Nieco ostrzejszy w swoich wypowiedziach był Witold Waszczykowski, który powiedział Borisowi Johnsonowi, że „Polacy na Wyspach płacą podatki i dlatego zasługują na ochronę oraz opiekę”.

Min. W. #Waszczykowski: Przypomnieliśmy, że #PL są grupą, która dobrze się integruje, pracuje, płaci podatki i zasługuje na bezp. i ochronę — MSZ RP (@MSZ_RP) September 5, 2016

Polski minister spraw zagranicznych zaproponował też Brytyjczykom pomoc polskiej policji, która w zwalczaniu aktów nienawiści mogłaby współpracować z policją brytyjską.

Polscy ministrowie zasugerowali także przedstawicielom brytyjskiego rządu wdrożenie programów edukacyjnych, które pokazałyby zwykłym Brytyjczykom, jak wielki wkład Polacy wnoszą do gospodarki Zjednoczonego Królestwa. Natomiast Witold Waszczykowski zaapelował jeszcze do rządu Theresy May o roztoczenie nad Polakami większej opieki.

