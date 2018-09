Philip Hammond ostrzega: Opuszczenie Unii Europejskiej bez porozumienia grozi recesją w UK!

Fot. Getty

W przeddzień nieformalnego szczytu UE w Salzburgu kanclerz Skarbu Philip Hammond ostrzegł, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia stanowi dla jego kraju pierwszy krok do recesji. Kanclerz zgodził się w tym zakresie z prognozami przedstawionymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Nie trzeba było długo czekać, by ktoś z otoczenia premier Theresy May sprowadził ją na ziemię. Dzień po tym, jak brytyjska premier zaznaczyła, iż „alternatywą dla planu z Chequers jest brak porozumienia” oraz że „najlepsze dni są właśnie przed [Brytyjczykami]”, Philip Hammond w ciemnych barwach zarysował przyszłość Wielkiej Brytanii w razie nieosiągnięcia porozumienia z Brukselą.

- Musimy zabezpieczyć postęp gospodarczy, którego dokonaliśmy. Opuszczając Unię Europejską musimy zabezpieczyć bliskie i trwałe partnerstwo z naszymi europejskimi sąsiadami i musimy zważać na jasne ostrzeżenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych w zakresie poważnych konsekwencji dla brytyjskich miejsc pracy i brytyjskiego dobrobytu w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z UE. MFW nie ukrywa dziś, że no-deal [Brexit] będzie dla UK bardzo kosztowny, tak samo zresztą jak dla UE, i pomimo podejmowanych przez nas planów awaryjnych, wyjście bez porozumienia znacznie zagrozi postępowi, który Brytyjczycy osiągnęli w ciągu ostatnich 10 lat, naprawiając swoją gospodarkę – powiedział Hammond na dzisiejszej konferencji prasowej.

Kanclerz Skarbu zgodził się tym samym z obawami przedstawionymi w zakresie no-deal Brexit przez szefową MFW Christine Lagarde. - Gdyby tak się stało, to miałoby to tragiczne konsekwencje. Konsekwencje te doprowadziłyby do zmniejszonego wzrostu gospodarczego, wzrostu deficytu budżetowego i do deprecjacji waluty – ostrzegła Francuzka.

