Cztery strony i ZERO konkretów - oto brexitowy poradnik dla przedsiębiorców wydany przez polskie MSZ!

W związku ze zbliżającym się momentem wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej polskie Mnisterstwo Spraw Zagranicznych przygotowało specjalny poradnik dla polskich przedsiębiorców. Co się w nim znalazło?

Wielka Brytania jest trzecim największym partnerem handlowym Polski, w związku z czym skutki Brexitu dotkną wielu naszych rodzimych przedsiębiorców. Właśnie dla nich rząd przygotował specjalny poradnik, który w jakiś sposób miał pomóc im przygotować się na to, co czeka nas 30 marca 2019. Szkoda tylko, że poradnik zawiera ledwie... 4 strony! W dodatku nie ma w nim żadnych konkretnych informacji jak będzie wyglądała wymiana handlowa między Polską, a Wielką Brytanią. Przedstawia jedynie możliwe scenariusze, ale trudno, żeby było inaczej, bo konkretne procedury i przepisy określające współpracę firm polskich i brytyjskich po Brexcie są nadal jedną wielką niewiadomą.

A sytuacja nie przedstawia się dobrze. Coraz więcej polskich przedsiębiorców obawia się utrudnień, choćby w rozliczaniu VAT lub fakturowaniu kontrahentów z Wielkiej Brytanii. W związku z tym rejestrują firmy w Wielkiej Brytanii, aby po Brexicie móc bez przeszkód nadal świadczyć swoje usługi na rynku brytyjskim, ale już jako lokalne spółki.

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie ponad 5700 polskich firm eksportuje towary do Wielkiej Brytanii. Brexit może jednak w praktyce dotknąć znacznie więcej przedsiębiorców, bo znacznie więcej firm to podwykonawcy w pracach związanych z rynkiem brytyjskim. Firma w Anglii to najpopularniejszy kierunek ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. Według minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz Polacy założyli na Wyspach Brytyjskich już ponad 60 tys. firm.

"W najlepszej sytuacji w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewnych negocjacji, są polskie firmy, które postanowiły na potrzebę współpracy z brytyjskimi kontrahentami przenieść swoją działalność do Wielkiej Brytanii. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będzie skutkować zmniejszeniem biurokracji dla brytyjskich firm oraz rezygnacją z niepotrzebnych procedur hamujących rozwój biznesu" - komentuje Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax.

Dodajmy, że regulacje dotyczące wymiany habdlowej między UE, a UK okazały się jednym z najtrudniejszych elemntów negocjacji między Londynem, a Brukselą. Obie strony chcą uniknąć twardego Brexitu, którego skutki mogą być katastrofalne, ale pojęcie "korzystna umowa" z perspektywy premier Theresy May wygląda inaczej, niż z perspektywy Michela Barniera.



Sszef unijnych negocjatorów ws. Brexitu twierdzi, że zawarcie umowy nt. warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest wciąż możliwe, dodając także, że do zawarcia umowy mogłoby dojść w ciągu 6-8 tygodni. Podobnie wypowiadają się przedstawiciele brytyjskiego rządu, co daje powody do optymizmu w kwestii ustalenia korzystnych warunków dla obydwu stron. Oby porozumienie udało się wypracować jak najszybciej...