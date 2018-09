Obywatele UK mówią „Nie” ponownemu zamknięciu granic

Fot. Facebook

Coraz więcej obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii głośno protestuje przeciwko ustanowieniu twardej granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Jedną z najaktywniej działających obecnie w tym względzie organizacji jest grupa „Derry Girls Against Borders”.

Organizację „Derry Girls Against Borders” założyła 29-letnia Tanya McCamphill, mieszkanka Derry, która uświadomiła sobie tego lata, że jej rutynowe spacery po plaży Culdaff w irlandzkim hrabstwie Donegal mogą zostać po Brexicie znacznie utrudnione. Gdy McCamphill podzieliła się swoimi obawami ze znajomymi, a potem utworzyła w internecie specjalną grupę, gdzie ludzie zaczęli się w tej sprawie komunikować, to szybko okazało się, że nie jedyna martwi się o przyszłość Zielonej Wyspy po wyjściu UK ze Wspólnoty.

Jeszcze w lecie powołana została zatem do życia organizacja „Derry Girls Against Borders”, która dała zwykłym ludziom platformę do dyskutowania o przyszłości Irlandii. Grupa organizuje spotkania z mieszkańcami (spotkania odbyły się już m.in. w Derry, Newry, Belfaście, Dublinie i Londynie), na których pierwszych skrzypiec nie odgrywają politycy, tylko właśnie zwykli zjadacze chleba i ewentualnie lokalni aktywiści. - Dużo [uczestników] to ludzie, którzy generalnie nie zainteresowaliby się polityką. Ale [te spotkania] nie są polityczne. My nie formułujemy stanowiska. Chcemy tylko, by dzięki tej grupie głos zwykłych ludzi był słyszalny i żeby utrzymane zostało status quo – tłumaczy McCamphill.

Inicjatywę „Kobiet z Derry” pochwalił irlandzki szef misji dyplomatycznej w Londynie, Gerald Angley. - Ambasada bardzo pozytywnie przyjmuje inicjatywę tej apolitycznej grupy, której celem jest podkreślenie, jak bardzo zwykli ludzie obawiają się ustanowienia granicy [w Irlandii] – powiedział Angley. - Jest to tym ważniejsze, że tutaj, w Wielkiej Brytanii, zbyt duży nacisk położony został na aspekt ekonomiczny przyszłej granicy, podczas gdy prawdziwym problemem jest głębokie pragnienie społeczności nadgranicznych, aby nie została wprowadzona żadna nowa bariera, skoro poświęcony był temu cały proces pokojowy – dodał.

