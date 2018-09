Theresa May: Nie będzie przedterminowych wyborów, nie jest to w interesie kraju

Skandynawia odwróci się do Wspólnoty i dołączy do Wielkiej Brytanii? Niewykluczone. Rząd w Finlandii zamierza zweryfikować umowy w ramach EEA i Schengen, a Norwedzy zamierzają "zastanowić się" nad sensem...

Na temat potencjalnego wyjścia z Unii Europejskiej w UK wypowiadają się wszyscy. Politycy, co oczywiste, ekonomiści, prezesi globalnych firm, działacze społeczni. W czym gorszy od nich może być lider...

Straszenie opuszczeniem Unii Europejskiej bez osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia z pewnością zjednało Theresie May w styczniu wielu zwolenników. Jednak w kuluarach mówi się, że premier zrobi wszystko,...

W raporcie House of Commons Public Accounts Committee czytamy, że w ostatniej dekadzie Wielka Brytania zapłaciła ogromne kary za złe wykorzystanie funduszy unijnych. Łączna suma kar nałożonych na Wielką...

Niespodziewany zwrot akcji - koniec swobodnego przepływu osób! Theresa May ZMIENI podejście do Brexitu?

Hitchcock by tego nie wymyślił - źródła zbliżone do Partii Konserwatywnej donoszą o tyle radykalnej, co niespodziewanej zmianie kursu rządu w obliczu Brexitu.