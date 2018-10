Nowy system imigracyjny po Brexicie: Jacy wykwalifikowani imigranci z UE mogą liczyć na brak ograniczeń w dostępie do rynku pracy w UK?

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Theresę May na początku tego tygodnia ws. nowej polityki imigracyjnej po Brexicie, jedynie wykwalifikowani imigranci będą mogli liczyć na brak ograniczeń w dostępie do brytyjskiego rynku pracy. Zupełnie inaczej zostaną potraktowani imigranci o niskich kwalifikacjach.

Imigranci z UE, którzy będą chcieli podjąć pracę w Wielkiej Brytanii po Brexicie będą traktowani w sposób - delikatnie mówiąc - „zróżnicowany”. Szef Parlamentu Europejskiego nazwał ten podział bardziej dobitnie – dyskryminującym.

Według oświadczenia Theresy May wydanego na początku tego tygodnia po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nastąpi „koniec swobodnego przepływu osób” i imigranci z Unii nie będą już mogli liczyć na „uprzywilejowane traktowanie na brytyjskim rynku pracy”.

Najnowsza informacja Home Office: Każdy imigrant starający się o brytyjskie obywatelstwo, będzie musiał zdać nowy „test z brytyjskich wartości” i trudniejszy test językowy

Premier wydała swoje oświadczenie jeszcze przed swoim przemówieniem na konferencji Partii Konserwatywnej, które rozpoczęła w rytmie przeboju Abby „Dancing Queen”. Jak napisała premier we wtorkowym oświadczeniu: „Po raz pierwszy od dekad ten kraj odzyska kontrolę i wybór w kwestii tego, kto będzie do nas przyjeżdżał.

Ważne staną się kwalifikacje, a nie to, skąd ktoś pochodzi. Będzie to system obejmujący ludzi z całego świata i zachęcający do przybycia do nas tych najbardziej wykwalifikowanych. Co istotne, będzie on sprawiedliwy dla zwykłych pracowników. Zbyt długo ludzie mieli poczucie, że są ignorowani w kwestii imigracji i że politycy nie podchodzili do tego tematu wystarczająco poważnie”.

Zgodnie z założeniem nowy system będzie restrykcyjny dla słabo wykwalifikowanych imigrantów z zarobkami poniżej 30 tys. funtów rocznie, natomiast pozbawiony ograniczeń dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, a należeć do nich będą m.in. akademicy, budowlańcy, szefowie kuchni, lekarze, elektrycy, inspektorzy gazowi, rolnicy, pracownicy służby zdrowia, dziennikarze, ilustratorzy, kucharze, technicy laboratoryjni, pielęgniarki, terapeuci, farmaceuci, urzędnicy, finansiści, pracownicy socjalni, nauczyciele, grabarze, weterynarze, kelnerzy, zoolodzy, informatycy.

Najnowsze oświadczenie Theresy May: Imigranci z UE stracą swoje przywileje po Brexicie, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób