"Niechciany James" lub "Pomyłka". Zobacz najdziwniejsze brytyjskie imiona

Wybranie imienia dla dziecka to dla rodziców bardzo poważna decyzja. Dla dziecka zresztą też, ponieważ imię określa poniekąd jego charakter, no i musi z nim żyć do końca życia.

Brytyjskie poczucie humoru różni się nieco od polskiego. Wyspiarze lubią absurd i nie boją się go stosować w życiu, nadając swoim dzieciom dziwne imiona. Choć w Polsce też się to zdarza, to jednak jedyna egzotyka, jaką czasem można usłyszeć na polskich ulicach, odnosi się do Brajanów, Kewinów lub Dżesik. Choć pewnym odstępstwem było kilka lat temu małżeństwo ze Szczecina, które chciało nazwać swojego syna Dąb. Sprawa nawet trafiła do sądu, który po wysłuchaniu opinii biegłych zezwolił rodzicom na nadanie dziecku takiego imienia.

Brytyjczycy również mieli szalone pomysły na imiona dla dzieci. Dzieci rodzące się w 1871 w Wielkiej Brytanii dostawały na imię James lub Mary. Jednak małżeństwo Jamesa i Jane Bakerów nowonarodzonej córeczce dali na imię Friendless czyli "nieposiadająca przyjaciół". Jeśli przyjąć, że imię wpływa na charakter dziecka, to dziewczynka musiała być przez całe życie bardzo samotna i smutna.

Niewiele lepiej miała dziewczynka z West Derby, której rodzice dali na imię Ann Bertha Cecilia Diana Emily Fanny Gertrude Hypatia Iug Jane Kate Louisa Maud Nora Orphelia Quince Rebecca Starkey Teresa Ulysis Venus Winifred Xenophen Yetty Zeus. Każde imię zaczynało się od kolejnej litery alfabetu z pominięciem litery "p", która przeznaczona była na nazwisko Pepper. Ciekawe jak teraz wyglądałby jej dowód osobisty albo paszport.

Poczucie humoru musieli mieć też rodzice, którzy nadali swojemu dziecku imię "Mistaken" - pomyłka. Od razu zaznaczyli skąd się wziął. Przynajmniej w tej materii nie było żadnych niedopowiedzeń. Być może uznali, że nawet najgorsza prawda jest lepsza niż żadna. Na podobny pomysł wpadło małżeństwo z Gouldstone z Londynu, którzy swojemu siódmemu dziecku nadali imię One Too Many, czyli "jeden za dużo". Całe szczęście, że nie dali mu po prostu na imię Siódemka.

Uważacie, że to już jest szczyt brytyjskiego absurdu? No to czytajcie dalej o dziecku, które dostało imię bynajmniej nie po znanym przodku: That’s It Who’d Have Thought It - "Oto ono kto by pomyślał".

Jeśli ktoś z was ma ochotę zrobić swojemu potomkowi takiego psikusa i dać mu jakieś wyszukane imię, to w Wielkiej Brytanii może to nadal zrobić bez przeszkód. W Wielkiej Brytanii teoretycznie urzędnik może odmówić nadania obraźliwego imienia, ale tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce nikt nie korzysta z tego prawa. Inaczej jest w Polsce, gdzie imiona muszą być zgodne z ustalonymi przepisami.

Czasem wykorzystywano imiona w połączeniu z nazwiskiem, i tak syn pana i pani Day otrzymał imię Time of, co w połączeniu oznaczało Time Of Day, czyli "pora dnia". Nie mniej oryginalny pomysł miał pan z nazwiskiem Castle, który dla żartu postanowił nazwać swojego pierworodnego Windsor. W ten sposób Windsor Castle, czyli Zamek Windsor mógł przez całe życie być mylony ze znaną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie inaczej miała także córka państwa Waters - niby normalne i dość przeciętne w świecie anglosaskim nazwisko. Jednak nadając córce imię Mineral wychodziło Mineral Waters, czyli "Wody Mineralne".

I pomyśleć, że w dawnej Polsce były czasy, że nadanie dziecku imienia Maksymilian czy Fryderyk było uważane za niestosowne. No cóż, ale widać, że w tej materii mogło być gorzej - o wiele gorzej patrząc na poczynania Brytyjczyków.