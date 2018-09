Angela Merkel ostrzegła: Wynegocjowany przez Theresę May okres przejściowy może się okazać zbyt krótki, żeby podpisać umowę handlową z UE

Fot. Getty

Angela Merkel przerwała milczenie w sprawie Brexitu i zaznaczyła, że jej zdaniem wynegocjowany przez Theresę May okres przejściowy może być zbyt krótki, aby Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej udało się wynegocjować warunki umowy handlowej. Tym samym kanclerz Niemiec dołączyła do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zgadzając się z nim w sprawie potrzeby wypracowania w listopadzie konkretnej deklaracji odnośnie przyszłych relacji handlowych między Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Jeśli deklaracja na temat przyszłych relacji będzie niejasna, to 21 miesięcy okresu przejściowego może się bardzo szybko okazać okresem zbyt krótkim, aby zakończyć intensywne negocjacje – powiedziała kanclerz Niemiec zwracając się do grupy rodzimych przemysłowców. Tym samym Angela Merkel zgodziła się oficjalnie z Emmanuelem Macronem, że do podpisania umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w listopadzie potrzebna jest także jasna deklaracja Londynu ws. przyszłej umowy handlowej.

Przypomnijmy, że okres przejściowy nastąpi jedynie w momencie, gdy obie strony porozumieją się w kwestii umowy wyjścia. W jego trakcie Wielką Brytanię mają nadal obowiązywać zasady rządzące we Wspólnocie, z tą tylko różnicą, że Londyn miałby już wpływu na kształtowanie polityki UE. Z kolei w wypadku no-deal Brexit, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy (w razie fiaska negocjacji), okres przejściowy nie zostanie wprowadzony.

Do podpisania umowy wyjścia jest jednak na razie daleko. Na zeszłotygodniowym szczycie w Salzburgu liderzy 27 państw Unii Europejskiej odrzucili plan Theresy May dotyczący utrzymania po Brexicie wspólnego rynku towarów. Theresa May nie zgodziła się natomiast na ustanowienie granicy na Morzu Irlandzkim, co godziłoby w integralność Zjednoczonego Królestwa.

Komentując to, co zdarzyło się na szczycie w Salzburgu, Angela Merkel powiedziała: - Wielka Brytania nie może należeć do jednej części unijnego jednolitego rynku, a do trzech pozostałych już nie. Granie na czas, jak sądzę, również nie pomaga biznesowi, ponieważ biznes potrzebuje jasnych deklaracji.

