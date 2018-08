Minister ds. Brexitu: „Prawo do swobodnego przepływu osób musi się skończyć, nie podlega to negocjacjom”

W wywiadzie dla „Sunday Times” minister ds. Brexitu, Dominic Raab powiedział, że Wielka Brytania nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące rezygnacji z prawa do swobodnego przepływu osób po opuszczeniu przez kraj Unii Europejskiej

„Nie wydaje mi się, aby prawo do swobodnego przepływu osób było możliwe do podtrzymania oraz, co ważniejsze, premier wyraziła się w tej sprawie jasno, że swobodny przepływ osób musi się skończyć” - powiedział Dominic Raab w wywiadzie dla „Sunday Times”.

Minister ds. Brexitu daje gwarancję imigrantom z UE: „Nie zostaniecie wyrzuceni z UK, jeśli nie dojdzie do umowy ws. wyjścia ze Wspólnoty”

Minister ds. Brexitu dodał także, że umowa z Unią Europejską związana z prawami imigrantów z UE jest związana z umową handlową, która zakłada także „rozsądną dyskusję dotyczącą wiz koniecznych dla ułatwienia handlu”.

Raab zapytany o opublikowany w ubiegłym tygodniu przez kanclerza skarbu Philipa Hammonda list, zgodnie z którym brak umowy ws. Brexitu obniży produkt krajowy brutto (GDP) o 10 procent, czyli około 80 miliardów funtów, minister ds. wyjścia z UE powiedział, że „zawsze jest ostrożny w przypadku jakichkolwiek prognoz, gdyż bardzo często okazują się one nieprawdziwe”.

W ubiegłym tygodniu Dominic Raab zapewnił zarówno obywateli jak i biznesy, że brytyjski rząd będzie dobrze przygotowany na ewentualny brak umowy ws. Brexitu. Niestety po jego uspokajającej przemowie kanclerz skarbu, Philip Hammond wywołał prawdziwą burzę ostrzegając przed „poważnymi konsekwencjami fiskalnymi” dla Wielkiej Brytanii, jeśli porozumienie z Brukselą w sprawie Brexitu nie zostanie zawarte.