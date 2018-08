Minister ds. Brexitu daje gwarancję imigrantom z UE: „Nie zostaniecie wyrzuceni z UK, jeśli nie dojdzie do umowy ws. wyjścia ze Wspólnoty”

Grupa brytyjskich posłów dowodzona przez laburzystę Chukę Umunna, wezwała polityków do podjęcia działań na rzecz odbudowy zaufania do imigrantów. Według posłów zaufanie to zostało znacznie nadszarpnięte...

Echa IV rundy negocjacji ws. Brexitu. Michel Barnier: „Nie mamy jeszcze wystarczającego postępu”

Choć jak mówią brytyjscy i unijni negocjatorzy przemówienie Theresy May we Florencji nadało rozmowom nową dynamikę, to i tak strony wciąż nie osiągnęły takiego postępu, który umożliwiłby im przejście do...