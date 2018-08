Mężczyzna podczas lotu samolotem oddał mocz na innego pasażera

Jeden z pasażerów wypił najpierw 4 kieliszki szampana i sake, a następnie oddał mocz na lecącego z nim innego pasażera.

Pasażer, który oddał mocz na innego mężczyznę został natychmiast aresztowany i przebywa w więzieniu. Do sytuacji doszło podczas lotu linii lotniczych All Nippon Airways z Chicago do lotniska Narita w Japonii. 24-letni amerykański student oddał mocz na 50-letniego Japończyka, który zajmował miejsce trzy rzędy za nim.

Obsceniczny Amerykanin natychmiast został obezwładniony przez członków załogi i aresztowany przez japońską policję zaraz po wylądowaniu. Policja ustaliła, że mężczyzna wypił 4 kieliszki szampana i kilka sake. Policji powiedział, że nie pamięta całego zdarzenia. Ofiara stwierdziła, że nie zna mężczyzny oraz, że nie wie, dlaczego to zrobił. Nie miał z nim też wcześniej w ogóle kontaktu.

Podany przykład jest oczywiście daleko ekstremalny, ale wcale nie odosobniony. Wiele osób, które powiedzmy, że "twardo stąpają po Ziemi" po prostu boi się latać. Aby pokonać ten strach wiele linii lotniczych zaleca takim osobom wypicie małej ilości alkoholu, który jak wszyscy wiemy działa rozluźniająco. W ten sposób osoby obawiające się latania mogą w miarę spokojnie przeżyć lot. Problemy zaczynają się, gdy pasażer wypije zbyt duże ilości alkoholu, po których robi dziwaczne rzeczy tak jak 24-letni Amerykanin.

Strach przed lataniem jest dość popularny mimo tego, że statystycznie w wyniku katastrof lotniczych ginie mniej osób niż na przykład na drogach.