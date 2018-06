Lotnisko Stansted drugim najgorszym portem lotniczym na świecie!

Na drugim miejscu listy najgorszych portów lotniczych na świecie znalazło się londyńskie Stansted. W pierwszej dziesiątce tego niechlubnego zestawiania znalazły się jeszcze dwa inne brytyjskie lotniska.

Według zestawiania gorszym lotniskiem od londyńskiego Stansted jest tylko port lotniczy w Kuwejcie. Jednak w pierwszej dziesiątce znalazły się w sumie trzy brytyjskie lotniska. Największym problemem londyńskiego lotniska są opóźnienia odlotów i przylotów, a także złe oceny wśród pasażerów na Twitterze.

Poziom usług oceniono zaledwie na 6 punktów na 10 możliwych do uzyskania. W pierwszej 10 najgorszych lotnisk na świecie znalazły się ponadto Edynburg, Manchester, a w pierwszej 20 znalazło się także Gatwick. Największe i najbardziej znane lotnisko w Wielkiej Brytanii - Heathrow nadal pozostaje najlepsze na Wyspach, ale wciąż jest na 81 miejscu spośród 141 portów lotniczych na całym świecie.

Najlepszym lotniskiem na świecie okazało się lotnisko w Katarze zarówno pod względem punktualności odlotów i przylotów oraz obsługi . Niewiele gorsze okazały się lotnisko w Atentach, które uzyskało drugie miejsce oraz w Tokio, które znalazło się na trzecim miejscu.

To, co jest godne pozazdroszczenia na brytyjskich lotniskach, to fakt, że są one często hubami przesiadkowymi dla pasażerów z całego świata. Jednak, jak wskazują eksperci, muszą one poprawić swoją punktualność oraz sposób obsługi pasażerów. Także linie lotnicze latające z brytyjskich lotnisk otrzymują niskie noty od pasażerów, na czele z EasyJet oraz Ryanairem.

Najgorszą linią lotniczą pod względem punktualności, jakości usług i obsługi pasażera zostały linie lotnicze Wow Air z Islandii. Wielu pasażerów i ekspertów wskazuje też, że linie lotnicze zbyt mocno skupiają się na obniżeniu kosztów, co pogarsza obsługę pasażerów. Co prawda niektóre linie zdecydowały się wprowadzić politykę zakładającą, że to pasażer i jego dobro jest na pierwszym miejscu, ale i tak nie jest to powszechne. Firmy te w momencie pojawienia się skargi od pasażera stają się działać na jego korzyść.

Władze lotniska Stansted odpowiadają, że są najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Wielkiej Brytanii.

"W tym roku obsłużyliśmy 29 mln pasażerów i zainwestowaliśmy duże pieniądze w rozwój, żeby dostarczyć naszym pasażerom i klientom najlepszy poziom usług" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez władze lotniska Stansted.