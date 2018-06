Pogoda: to będzie długie i piekielnie gorące lato!

Tegoroczne lato ma być upalne i słoneczne. Długoterminowe prognozy wskazują na to, że w czerwcu, lipcu i sierpniu na Wyspach zapanują iście tropikalne warunki.

Eksperci zastanawiali się, co może być przyczyną fali gwałtów, jaka nawiedza tak spokojny kraj jak Szwecja. Teraz doszli do zaskakujących wniosków... Za gwałty w Szwecji odpowiadają upały - stwierdzili...

Co zrobić, kiedy w czasie upałów w biurze zepsuje się klimatyzacja, a Ty masz ważne spotkanie, na którym musisz wystąpić w krawacie? Japończycy znaleźli rozwiązanie.

Zdaniem Met Office, środa będzie na Wyspach najgorętszym dniem od blisko 10 lat. W związku z falą upałów, jaka nadciągnęła do UK lekarze i eksperci różnych dziedzin przestrzegają mieszkańców Wielkiej Brytanii...

Po kilku dniach upałów i dużej wilgotności powietrza nad Wielką Brytanią pojawią się burze. Synoptycy zapowiadają, że mogą one być wyjątkowo gwałtowne i uciążliwe dla mieszkańców.

Tegoroczna zima nie zamierza oszczędzać Wielkiej Brytanii, która dopiero co zmagała się ze skutkami sztormu Eleanor. Po odejściu żywiołu kraj czeka kolejna fala mrozów.

Zbliża się załamanie pogody w UK - czekają nas deszcze, porywisty wiatr i sztormy

I to by było na tyle jeśli idzie o ciepła i suchą jesień na Wyspach Brytyjskich. Koniec tygodnia przyniesie nam załamanie pogody i do UK wrócą tradycyjne deszcze, przenikliwy chłód i zimny wiatr. Lokalnie...