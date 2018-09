Londyn: Gang motocyklowy zamknął całą ulicę w Wimbledonie i okradł jubilerów na 100 tys. funtów

Fot. Google streetview

Przestępcy podeszli do swojej "roboty" z rozmachem, ponieważ zamknęli jedną z głównych ulic ekskluzywnej ulicy Wimbledonu i okradli jubilera na ponad 100 tys. funtów.

Złodzieje przyjechali na Church Road, jedną z ulic przebiegających przez centrum dzielnicy, wyposażeni w noże i żrący kwas. Na ulicy ustawili znak informujący, że "droga jest zamknięta" i weszli do jednego z ekskluzywnych sklepów jubilerskich. Do wszystkiego doszło dosłownie w biały dzień i to o godzinie 12:45!

Przestraszeni świadkowie zdarzenia szybko uciekli, żeby schować się w pobliskich restauracjach i kawiarniach. Członkowie gangu weszli do jubilera trzymając puste torby na swoje łupy.

"Mieli ze sobą znak informujący, że droga jest zamknięta i ustawili go, żeby zatamować ruch drogowy, który mógłby im przeszkodzić w ucieczce. Potem natychmiast podjechali pod drzwi i sterroryzowali i tak już przestraszony personel sklepu" - powiedział właściciel okradzionego jubilera, Wayne Mayers.

"Część z przestępców weszła do sklepu, a pozostała dwójka blokowała ruch. Kiedy jedna z kobiet będących świadkiem zdarzenia chciała ich sfilmować, to zagrozili jej rozpyleniem jakiejś substancji. Wydaje mi się, że był to jakiś kwas. Oprócz tego wymachiwali cały czas nożami. Byli przy tym bardzo agresywni, ale ostatecznie nikomu nic się nie stało".

Skradziona biżuteria, w tym osiemnastokaratowy platynowy pierścionek, złote wisiorki i bransolety, była warta ponad 100 tys. funtów. Jeden z jednośladów użytych podczas tego napadu został kilka godzin później odnaleziony na drodze A3, kilka kilometrów od miejsca rabunku.

"Krzyczeli i zatrzymywali ruch drogowy. Mieli ze sobą noże i jakiś spray. Wszyscy myśleli, że to był jakiś kwas, dlatego szybko uciekliśmy do innych sklepów i kawiarni. To było bardzo dziwne, bo wszystko działo się po pierwsze szybko, a po drugie był to środek dnia w centrum Wimbledonu" - powiedziała kobieta, która również była świadkiem zdarzenia.