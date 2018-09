Mocna kampania przeciwko pijanym kierowcom. Do imprezowiczów w toalecie przemówił... więzień!

Fot. YouTube

Pijani kierowcy to zmora naszych czasów, a przecież do wielu tragedii by nie doszło, gdyby ludzie trzymali się jednej zasady – niewsiadania za kółko po spożyciu nawet małej ilości alkoholu. W jednym z amerykańskich klubów nocnych o tej prostej zasadzie zdecydował się przypomnieć imprezowiczom... więzień.

Kampania, trzeba przyznać, robi wrażenie. Oto do imprezowiczów wchodzących do toalety w jednym z klubów nocnych w Los Angeles przemawia zza lustra...więzień. Młody mężczyzna, jak się szybko okazuje, odsiaduje wyrok 15 lat więzienia za zabicie policjanta, do którego doszło właśnie w trakcie jazdy pod wpływem alkoholu. - Jednej nocy piłem ze znajomymi, wsiadłem do auta, pojechałem i...zabiłem kogoś. Człowiek, którego zabiłem, był policjantem. Z czwórką dzieci i żoną. A ja im go zabrałem. Dokonałem wyboru: wypiłem. Wsiadłem do samochodu. Ty nie musisz dokonywać tego wyboru – mówi więzień do swoich coraz bardziej przejętych rozmówców.

Czy Waszym zdaniem tak mocne kampanie przydałyby się także w Polsce, gdzie wciąż roi się od kierowców będących pod wpływem alkoholu?

