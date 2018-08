Liczba Polaków w UK ciągle spada - powodem niepewność związana z Brexitem i słaby kurs funta

Liczba obywateli Unii Europejskiej zatrudnionych w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w skali roku o największą ilość od 21 lat, a więc od czasu, gdy rząd zaczął prowadzić oficjalne statystyki w tym zakresie. Wyliczenia Office for National Statistics dotyczą okresu od kwietnia do czerwca 2018 roku, w pórwnaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Ubycie 86 tysięcy pracowników z UE sprawiło, że na Wyspie obecnie znajduje się 2.28 miliona imigrantów ze Wspólnoty.

Według wyliczeń ONS to właśnie Polacy w największe ilości decydują się na wyjazd z UK. Albo wracją do swojej ojczyzny, albo podejmują pracę w innym unijnym kraju. Jak czytamy na łamach "The Times" niepewność związana z sytuacja po Brexicie jest głównym powodem, dla którego Wielka Brytania staje się coraz mniej atrakcyjnymi miejscem do życia i pracy dla Polaków. Podobne nastroje panują w wielu krajach ze wschodu Europy (a konkretnie w Słowenii, Czechach, Słowacji, Estonii, Litwie, Łotwie i na Węgrzech), a wyjątkami od tej reguły są Rumuni i Bułgarzy. Ich w UK ciągle przybywa. W sumie w rzeczonym okresie przybyło ich na Wyspę więcej, niż 50 tysięcy i razem jest ich już 391 tysięcy.

Z kolei emigracyjna populacja sześciu z ośmiu krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 rok ciągle spada. Jeszcze rok temu było ich w sumie 997 tysięcy, teraz już tylko 880 tysięcy. Podobną tendencję da się również dostrzec pośród "starych" członków Wspólnoty - ich populacja zmniejszyła się o 23 tysiące. Niemniej, warto dodać, że pomimo tych spadków obecnie na terenie UK wciąż pracuje więcej unijnych imigrantów, niż przed referendum dotyczącym Brexitu. Poza tym rośnie liczba imigrantów spoza Unii - w rzeczonym okresie zanotowano wzrost na poziomie 74 tysięcy.

Co jest powodem tego, że Polacy tak niechętnie przyjeżdżają do UK? Polski ambasador w Wielkiej Brytanii na łamach "Timesa" wśród głównych przyczyn wskazywał obawy związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz niekorzystny kurs funta w relacji do PLN. "Ta niepewność, a także emocjonalny ciężar, jaki powoduje rozdzielenie rodzin migrantów, oznacza, że ​​niektórzy Polacy, którzy od lat mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogli zdecydować się na powrót do Polski lub [ci którzy mogli przyjechać] odłożyli decyzję o przyjeździe do UK" - mówił Arkady Rzegocki.

Z kolei Lord Green przewodniczący Migration Watch UK, który prowadzi kampanię na rzecz zmniejszenia poziomu imigracji powiedział, iż "zamartwianie się w związku z wyjazdem pracowników z UE w wyniku Brexitu są wyraźnie nie na miejscu. Obecnie jest ich więcej, niż było przed referendum. Jest potrzeba, aby rząd mocjnie kontrolował migrację, bo liczba imigrantów jest najwięsza od prawie dziesięciu lat".