Wracasz do Polski z dzieckiem urodzonym w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, jakie formalności musisz załatwić

Przeprowadzka do Polski to zdecydowanie jedna z najtrudniejszych decyzji dla osób, które od wielu lat żyją w Wielkiej Brytanii. Przez ten czas duża część z nas zdążyła poznać miłość życia i założyć rodzinę. Dowiedz się, co trzeba załatwić wracając do Polski z dzieckiem urodzonym na Wyspach.

Pierwszymi rzeczami, o których musisz pomyśleć, to nadanie numeru PESEL, umiejscowienie brytyjskiego aktu urodzenia oraz wyrobienie paszportu dziecku. Są to podstawowe rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania w Polsce, ale nie jedyne.

Zagraniczny akt urodzenia

Wiele osób wracających do Polski zastanawia się czy brytyjski akt urodzenia pozwoli na opuszczenie Zjednoczonego Królestwa. Jednak trzeba pamiętać, że sam akt urodzenia nie wystarczy do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej. Do tego potrzebny jest paszport, bądź dowód osobisty (na terenie strefy Schengen). Dzieciom w wieku do lat 13 wydaje się specjalne biometryczne pięcioletnie paszporty, które upoważniają je do wjazdu na teren Polski.

Co trzeba załatwić przed złożeniem wniosku o paszport?

Aby móc złożyć wniosek o wydanie polskiego paszportu należy przedstawić polski akt urodzenia dziecka. Gdy urodziło się ono w Wielkiej Brytanii, to pierwsze, co trzeba zrobić, to udać się do działu prawnego polskiego konsulatu i tam przeprowadzić procedurę wpisania aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Można też zrobić to za pośrednictwem bliskiej rodziny w Polsce, która powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam przeprowadzić procedurę wpisania aktu urodzenia.

Informacje o dokumentach wymaganych do tej procedury można znaleźć na stronie wybranego Urzędu Stanu Cywilnego lub na stronie ambasady polskiej. Jeżeli decydujesz się zrobić to za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, to potrzebne informacje znajdziesz na stronie ambasady RP.

Paszport

Po dokonaniu wpisu aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego sprawdź na stronie ambasady, jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o paszport. Przeważnie są to m.in. ważne paszporty rodziców lub ich dowody osobiste oraz fotografie dziecka. Pamiętaj, że formularz wniosku o złożenie paszportu dostępny jest tylko w konsulacie i będzie można go wypełnić w trakcie umówionej wcześniej wizyty. Wraz ze złożeniem wniosku o paszport, konsul występuje o wydanie dziecku numeru PESEL.