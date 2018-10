Lekarze w Wielkiej Brytanii notują wielki wzrost przeziębień wśród pacjentów

W związku z nadejściem jesieni, lekarze w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed epidemią przeziębień i zachorowań na grypę. Już teraz notują wielki wzrost przeziębień wśród pacjentów.

Spadek temperatury powietrza, częste i zimne deszcze oraz porywisty wiatr to bez wątpienia oznaki jesieni. Ta pora roku może pokazać swoje piękne oblicze, ale ma również drugą, ciemniejszą stronę. Jesień to początek okresu przeziębień i infekcji, które utrudniają nam wszystkie życie. Dlatego już teraz przestrzegamy, że warto się skutecznie zabezpieczyć przed infekcjami. To samo twierdzą brytyjscy lekarze, którzy już teraz notują bardzo duży wzrost pacjentów z przeziębieniem.

Na ulice brytyjskich wyjedzie autobus filtrujący powietrze

W przeszłości gwałtowny wzrost liczby infekcji i zachorowań prowadził w ekstremalnych przypadkach do śmierci pacjenta, choć są to bardzo rzadkie przypadki. Lekarze twierdzą, że sezon zachorowań w Wielkiej Brytanii jest trudno przewidzieć, ale wiele wskazuje na to, że już się rozpoczął. Aby stwierdzić czy sezon taki się rozpoczął lekarze prowadzą statystyki zachorowań i porównują je z tym samym okresem poprzedniego roku.

Tylko we wrześniu tego roku stwierdzono już o19 przypadków infekcji górnych dróg oddechowych więcej niż tym samym okresie poprzedniego roku i choć może się to wydawać niewiele, to dzięki takim danym lekarze mogą skuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się bakterii wśród populacji Wielkiej Brytanii. Najwięcej przypadków infekcji górnych dróg oddechowych ma miejsce w szkołach oraz w domach spokojnej starości.

23-letni Jordan jest najmłodszym Brytyjczykiem ze zdiagnozowaną demencją. Może przestać mówić i chodzić w każdym momencie

Osoby starsze są najbardziej narażone na infekcję, która może u nich doprowadzić nawet do śmierci. Jednak nie mniej zagrożone są dzieci, które rozprzestrzeniają choroby w szkołach i przedszkolach. Dlatego ważne jest, aby w okresie jesienno-zimowym zwrócić uwagę na swoją odporność spożywając owoce zawierające witaminę c, która wzmacnia ochronę naszego organizmu.