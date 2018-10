Na ulice brytyjskich wyjedzie autobus filtrujący powietrze

Firma transportowa Go-Ahead ogłosiła, że na ulice miast Wielkiej Brytanii wyjedzie autobus, który na dachu będzie miał urządzenie filtrujące powietrze.

Firma, która jest operatorem komunikacji w kilku terenach poza Londynem ogłosiła, że na ulice kilku brytyjskich miast wyjadą autobusy, który będą wyposażone w urządzenie oczyszczające powietrze. Pierwszy taki autobus pojawił się wczoraj na ulicach Southampton na południu Anglii. Autobus został zaprojektowany przez firmę Pall Aerospace, która zajmuje się konstrukcjami lotniczymi.

Filtr, który znajduje się na dachu pojazdu ma za zadanie oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń znajdujących się wokół niego. Tym samym ma poprawiać stan powietrza w brytyjskich miastach.

"Tym jednym prototypowym autobusem chcieliśmy pokazać, że takie pojazdy mogą z powodzeniem walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Nasz autobus usuwa z powietrza był zawieszony, który zawiera drobne cząsteczki szkodliwe dla człowieka. Jeśli wszystkie autobusy jeżdżące w naszych miastach miałyby takie filtry, to jakość powietrza znacznie by się poprawiła" - powiedział szef firmy Pall Aerospace, David Brown.

Konstruktorzy z Pall Aerospace podkreślają, że urządzenie znajdujące się na dachu pojazdu nie ma żadnego wpływu na pasażerów podróżujących w środku autobusu. Prototypowy autobus pojawił się na ulicach Southampton, ponieważ miasto to jest uznawane za najbardziej zanieczyszczone według danych WHO. Autobus z urządzeniem oczyszczającym powietrze jest częścią wysiłków jakie podejmują kolejne firmy z całego świata w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Według WHO to zanieczyszczenie powietrza jest największym problemem współczesnej ludzkości, ponieważ ma ono największy wpływ na nasze zdrowie i jest przyczyną śmierci milionów osób. Autobus, który już jeździ po ulicach Southampton oczyszcza powietrze na wysokości około 10 m. To właśnie na tej wysokości znajduje się pył zawieszony, którego cząsteczki przedostają się do naszych płuc. Są bowiem zbyt małe, aby mogły zostać zatrzymane przez ludzkie "filtry" powietrza.