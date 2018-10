23-letni Jordan jest najmłodszym Brytyjczykiem ze zdiagnozowaną demencją. Może przestać mówić i chodzić w każdym momencie

Fot. Facebook

Lekarze nie mają wątpliwości – szansa na zachorowanie na demencję w tak młodym wieku jest mniejsza, niż szansa wygrania loterii EuroMillions. Niestety, 23-letni Jordan Adams odziedziczył demencję po swojej mamie i mimo że nie wystąpiły u niego jeszcze pierwsze objawy, to pierwszego rzutu tej nieuleczalnej choroby Brytyjczyk może się spodziewać w każdym momencie.

Mama Jordana Adamsa z Redditch (Worcestershire) zmarła w wieku zaledwie 52 lat. Niestety, to nie jedyna tragedia, jaka dotknęła chłopaka. Lekarze szybko bowiem ustalili, że Brytyjczyk również zapadnie na demencje – tylko w jego wypadku, prawdopodobnie nawet wcześniej niż matka. I choć 23-latek nie ma jeszcze żadnych objawów, to najpewniej już wkrótce nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować.

Przełom w leczeniu Alzheimera

Jordan Adams nie zamierza się jednak poddawać chorobie i do czasu wystąpienia jej pierwszego rzutu chce żyć tak, jakby w ogóle nie był nią zagrożony. Na razie 23-latek planuje poddać badaniom swoje nasienie, w celu ustalenia, czy może przenieść gen choroby na swoje dziecko. Jeśli okaże się, że genu nie ma albo że jeszcze się on nie uaktywnił, to wraz z partnerką Adams postara się najpierw o dziecko.

