Kurs funta podnosi się po wyjątkowo ciężkim tygodniu

Poprzedni tydzień był dla brytyjskiej waluty wyjątkowo ciężki, ponieważ jej kurs bił kolejne rekordy obniżek wobec dolara i euro. W obliczu przygotowań Dominica Raaba do rozmów w Brukseli kurs funta poszedł w górę.

Obecnie za jednego funta brytyjskiego trzeba zapłacić 1,115 euro, co po ciężkim tygodniu w trakcie, którego kurs funta szterlinga spadł do najniższego poziomu od 11 miesięcy wskazuje na niewielką podwyżkę. Wczoraj kurs funta utrzymywał się bowiem na poziomie 1,113 euro, a podwyżka jest efektem optymistycznych nastrojów przed rozmowami jakie mają toczyć się w Brukseli na temat Brexitu.

Dominic Raab: "Umowa brexitowa jest gotowa w 80 procentach"

Brytyjski minister ds. Brexitu, Dominic Raab spotka się w październiku z głównym negocjatorem ze strony Unii Europejskiej, Michelem Barnierem. Obaj panowie liczą na osiągnięcie kompromisu i wynegocjowanie dobrej umowy Brexitowej przed 29 marca 2019.

Po tygodniach obaw co do wspomnianej umowy, a raczej jej braku nadeszły w końcu optymistyczne wiadomości, które wpłynęły na dzisiejszą podwyżkę kursu funta. Wcześniejsze słowa brytyjskich polityków, między innymi premier Theresy May wpływały negatywnie na kurs funta. Premier mówiła bowiem, że: "Brexit bez umowy nie jest końcem świata".

Obecnie premier May przebywa w Afryce południowej, gdzie negocjuje umowy handlowe z tamtejszymi krajami oraz polepsza stosunki z krajami tego regionu. Już teraz wiadomo, że po Brexicie pierwszymi pańąstwami, z którymi Wielka Brytania zawsze umowy handlowe będą właśnie te położone w Afryce południowej.

Nastawienie w stosunku do Brexitu zmienił również francuski prezydent, Emmanuel Marcon. Przestrzegał niedawno przywódców unijnych, aby ci zawarli "dobrą umowę z Wielką Brytanią po Brexicie", ponieważ "będzie do rzutowało na dalszą współpracę".

"Marcon uważa, że brak umowy z Wielką Brytanią będzie skutkował zerwaniem więzi między Wielką Brytanią, a Europą, która teraz potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek pozostania zjednoczoną" - napisał dziennik "The Times" powołując się na własne źródło w dyplomacji.

"Komentarze z obu stron sprawiły, że opcja wynegocjowania umowy znów pojawiła się na stole. A to dało inwestorom więcej optymizmu, który natychmiast wykorzystali. Tym samym kurs funta zaczął się podnosić, ale nie jest powiedziane, że wraz z kolejnym zwrotem w negocjacjach znów nie spadnie" - powiedziała Laura Parsons z TorFX.