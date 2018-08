Tak dobrze nie było do 10 LAT - poziom imigracji w Irlandii najwyższy od dekady

Irlandia znowu staje się prawdziwą "Zieloną Wyspą"? W dekadę po kryzysie kraj znowu rozwija się w dynamicznym tempie. Pełne zatrudnienie, dalsze zapotrzebowanie na pracowników, rosnące statystyki imigracji, dotyczące zarówno Irlandczyków wracających do ojczyzny, jak i obcokrajowców...

Od dekady na "Zieloną Wyspę" nie przyjeżdżało tak wielu imigrantów. Według oficjalnych statystyk udostępnionych przez Central Statistics Office (CSO) przez ostatni rok, do kwietnia 2017 do Irlandii przyjechało ponad 90 tysięcy osób. Oznacza to wzrost na poziomie 6.7% w porównaniu z 2016 i jest najwyższym wynikiem od 2008 roku. Na tę liczbę składają się nie tylko imigranci z innych krajów, ale również wracający do swojej ojczyzny Irlandczycy, którzy widzą w swoim kraju większe persepktywy rozwoju, niż poza nim. Co więcej, mniej ludzi decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu lepszej pracy, a przyrost naturalny rośnie - dawno nie mieliśmy do czynienia z tak dynamicznym przyrostem populacji w Irlandii.

Irlandzki rząd odnosząc się do tych danych zdążył już odtrąbić sukces zakrojonego na szeroką skalę National Development Plan. Przypomnijmy, jego celem było ograniczenie wzrostu populacji Dublina na rzecz mniejszych miast, takich jak Cork, Limerick, Waterford czy Galway. Sposobem na to były inwestycje w mieszkalnictwo i infrastrukturę. Można się rzecz jasna sprzeczać na ile działania państwa przyczyniły się wzrostu poziomu migracji, ale rosnąca w siłę gospodarka i zwiększanie się populacji są po prostu faktami.

Jak czytamy na łamach "The Irish Times" do Irlandii przyjechało aż 50 tysięcy osób z wyższym wykształceniem. Obecnie w kraju pracuje o 20 tysięcy osób więcej, niż przed ostatnim kryzysem. Co więcej, kraj chwali się niemal pełnym zatrudnieniem, ale zapotrzebowanie na siłę roboczą, zarówno tę wykwalifikowaną, jak i niewykwalifikowaną nadal rośnie.

Dodajmy, że w Irlandia staje się coraz bardziej multikulturowym społeczeństwem. Poza granicami kraju urodził się już jeden na ośmiu mieszkańców, a liczba imigrantów spoza UE sięga już około 30% całej liczby imigrantów. Poziom zatrudnienia obcokrajowców poszedł w górę prawie o 10 procent. Niemniej, w tej beczce miodu znajduje się miejsce na łóżkę (albo i dwie!) dziegciu. Napięcia na tle społecznym i rasowym rosną, a zapotrzebowanie na mieszkania jest większe, niż ilość lokali dostępnych na rynku.

Czy w kontekście Brexitu, niepewności związanej z sytuacją Wielkiej Brytanii i lecących notowań funta rozważacie dalszą emigrację, właśnie do Irlandii? Dajcie znać na naszym Facebooku!