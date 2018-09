Funt zaczyna tydzień optymistycznie. Nadal silny wobec złotówki i mocniejszy wobec dolara

Po tym jak w ubiegłym tygodniu kurs funta podniósł się po długim marazmie, na początku tego tygodnia odnotował kolejny wzrost – tym razem w stosunku do dolara. Wobec złotówki szterling utrzymuje się od piątku na stałym poziomie 4.83 złotego podobnie wobec euro (1.12).

W nowy tydzień funt rozpoczął łagodnym wzrostem wobec dolara, a za brytyjską walutę dzisiaj rano trzeba było zapłacić $1.308, co jest związane głównie ze słabym kursem amerykańskiej waluty. Odpowiada za to napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz groźba jego eskalacji.

Kurs funta rośnie wobec złotego. Wszystko za sprawą negocjacji dotyczących Brexitu

Mimo ostatnich doniesień ekonomicznych sytuacja sprzyja szterlingowi. Funt oparł się negatywnym prognozom Brytyjskiej Izby Handlowej (British Chambers of Commerce – BBC). Zgodnie z nimi przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego na rok 2018 i 2019 zostały obniżone, z 1.3 proc. do 1.1 proc. w tym roku i z 1.4 do 1.3 w roku następnym. Informacje te nie zachwiały jednak funtem.

Według dyrektora generalnego Brytyjskiej Izby Handlowej, Adama Marshalla negatywne prognozy miałyby być skutkiem sytuacji związanej z Brexitem. „Niepewność dotycząca Brexitu nadal jest ciężarem dla wielu firm, a większość pytań dotyczących praktycznej strony prowadzenia biznesów pozostało nierozwiązanych” – powiedział Marshall.

Obecnie całe napięcie dotyczące Brexitu koncentruje się wokół tematu podpisania ewentualnej umowy w listopadzie ws. wyjścia. W tym tygodniu natomiast zostaną opublikowane istotne dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii, co najprawdopodobniej także będzie miało wpływ na kurs funta.

